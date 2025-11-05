Bashkëshortja e Sami Hamdit kërkon lirimin e menjëhershëm nga paraburgimi në SHBA

Bashkëshortja e analistit politik britaniko-tunizian, Sami Hamdi, ka përsëritur thirrjen e saj për lirimin e menjëhershëm të tij nga autoritetet amerikane të emigracionit.
Në një artikull për USA Today, Soumaya Hamdi shkroi: “Ai ka një familje që e do dhe e mungon shumë, dhe dëshiron vetëm që të lirohet.” Ajo shtoi se “fëmijët tanë e presin babanë çdo natë”.
Hamdi është ndaluar nga shërbimi amerikan i emigracionit (ICE) para dhjetë ditësh, ndërsa ishte në një turne ligjëratash. Sipas avokatëve dhe bashkëshortes së tij, arrestimi lidhet me qëndrimet e tij publike në mbështetje të Palestinës.
“Sami është rrëmbyer nga ICE jo si çështje emigracioni, por si përpjekje për të heshtur mendimin politik dhe për të frikësuar kritikët,” theksoi Soumaya Hamdi.
Çifti, që ka tre fëmijë, kishte planifikuar të takohej në Nju Jork përpara arrestimit. Soumaya shtoi se prindërit e Hamdit “nuk mund të hanë apo të flenë nga ankthi për gjendjen e tij”. /mesazhi