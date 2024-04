Bateri të reja për automjetet elektrike – dimri nuk do të jetë më problem

Një zbulim i ri në kërkimin e kimisë së baterive paralajmëron mundësinë që bateritë litium-jon të ruajnë një gamë më të madhe në temperatura të ulëta.

Duke ndryshuar elektrolitin në bateri, ai funksiononte në temperatura deri në -80 Gradë Celsius. Gama e reduktuar e veturave elektrike në temperaturat e dimrit është një fakt i njohur.

Shumë automobila elektrik mund të humbasin 40-50 për qind të rrezes së tyre në temperatura të ftohta. Arsyeja është se kimia e baterisë funksionon më keq në dimër dhe automjeti duhet të ngrohet në dimër.

Tani, shkencëtarët kanë gjetur një mënyrë për të modifikuar bateritë litium-jon në mënyrë që ato të jenë më rezistente ndaj të ftohtit. Ata shtuan elementë të rinj elektrolitit, gjë që mundësoi që bateritë të funksionojnë më mirë në temperatura të ulëta, raporton Nature.

Elektroliti përbëhet nga një tretës i quajtur fluoroacetonitril (FAN). Prandaj, bateria ishte ende funksionale në -70°C dhe përçueshmëria atëherë ishte shumë më e mirë se bateritë e sotme. Në -80°C, mbetet gjysma e kapacitetit. Në testin në -35°C, bateria kishte ende 76 për qind të kapacitetit të saj.

Studimi është premtues, por mund të duhet pak kohë përpara se bateritë me elektrolitin e ri të hyjnë në prodhim. Zëvendësimi i elektrolitit është një procedurë kryesore dhe kërkon shumë kërkime shtesë. Përveç kësaj, kimia e re do të jetë dukshëm më e shtrenjtë se më parë, kështu që do të duhet të durojmë një gamë më të ulët për ca kohë në dimër.