BE bllokon marrëveshjen e Britanisë dhe Francës për kthimin e emigrantëve që kalojnë përmes kanalit ‘La Mansh’

Brukseli ka përjashtuar një marrëveshje që do të lejonte migrantët e Kanalit të kthehen në Francë. Të dhënat zyrtare tregojnë se refuzimi erdhi nga një prej ndihmësve më të besuar të presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen.

Politikani gjerman Bjoern Siebert u tha zyrtarëve të lartë britanikë se BE- ja nuk do të marrë në konsideratë nënshkrimin e një ‘marrëveshjeje të kthimit’ pas Brexit. Siebert, i cili është kreu i kabinetit të von der Leyen refuzoi nënshkrimin e marrëveshjes në një takim me Këshilltarin e Sigurisë Kombëtare të Zyrës së Kabinetit Sir Tim Barrow në fillim të këtij viti.

Kjo do të thotë që Britania nuk do të jetë mund të kthejë emigrantët me varka të vogla në Francë. Të dyja palët ranë dakord të bashkëpunojnë për masat e tjera të imigracionit, megjithatë, duke përfshirë lëvizjet për të luftuar bandat e trafikimit, sipas memorandumit, i cili iu dërgua një numri departamentesh qeveritare.

Ministrat francezë këmbëngulin se marrëveshjet kufitare të Bashkimit Evropian mund të vendosen vetëm nga Brukseli.

Nëse migrantët e kanalizuar nuk mund të largohen në Francë, opsionet e Home Office janë të kufizuara në dërgimin e tyre në vendin e tyre të origjinës ose në një vend të tretë të sigurt si Ruanda.

Megjithatë, marrëveshja e qeverisë për azilin me Ruandën mbetet në harresë ligjore pasi u shpall e paligjshme për arsye të të drejtave të njeriut nga Gjykata e Apelit në qershor, shkruajnë mediat e huaja.

Rishi Sunak ka folur vazhdimisht për dëshirën e tij për të siguruar një bashkëpunim më të ngushtë me Evropën në krizën e Kanalit. Refuzimi i saj për të marrë në konsideratë një marrëveshje kthimi intensifikoi presionin nga brenda partisë Konservatore që Britania të largohej nga Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut. /dosja