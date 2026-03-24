BE dhe Australia, marrëveshje për tregti të lirë dhe mbrojtje: ç’do të thotë kjo?

Të zvogëlosh varësinë nga Kina në një mjedis me presione gjeopolitike në rritje
Bashkimi Evropian dhe Australia kanë arritur një marrëveshje për tregti të lirë, duke i dhënë fund gati një dekade negociatash, ndërsa kërkojnë të forcojnë marrëdhëniet e tyre dhe të rigjallërojnë sistemin ndërkombëtar të tregtisë të bazuar në rregulla – një sistem që ata thonë se është nën presion nga politikat e administratës Trump.
Përfundimi i negociatave u njoftua në Canberra të martën nga kryeministri australian Anthony Albanese dhe Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Për të hyrë në fuqi, teksti duhet të miratohet nga Këshilli Evropian, të nënshkruhet nga të dyja palët dhe të ratifikohet nga parlamentet e tyre përkatëse.
Të dyja palët nënshkruan gjithashtu një Marrëveshje Bashkëpunimi për Sigurinë dhe Mbrojtjen, që synon përmirësimin e koordinimit mbi krizat dhe sfidat e sigurisë.
“Kjo është një marrëveshje gjithëpërfshirëse, e balancuar dhe komercialisht domethënëse që do të ulë kostot për konsumatorët australianë dhe do të hapë tregje të reja për prodhuesit”, tha Albanese, duke shtuar se marrëveshja heq tarifat për eksportet kryesore si vera, ushqimet e detit dhe produktet e frutave dhe perimeve.
Të dyja palët e paraqitën marrëveshjen jo vetëm si një sukses ekonomik, por edhe si një mesazh të qartë se sistemi i tregtisë së lirë i bazuar në rregulla mbetet gjallë dhe mirë.
BE-ja dhe Australia po kërkojnë të mbrojnë ekonomitë e tyre si nga programi tarifor i Presidentit të SHBA-së Donald Trump ashtu edhe nga kufizimet e Kinës për eksportet e lëndëve të para kritike. Von der Leyen la shenja të qarta, duke përshkruar një botë ku “fuqitë e mëdha përdorin tarifat si leva dhe zinxhirët e furnizimit si dobësi për t’u shfrytëzuar”, në kontrast me qasjen evropiane që thekson besimin dhe uljen e barrierave.
Ajo theksoi gjithashtu se në më pak se dy muaj, BE-ja kishte “shtuar pothuajse dy miliardë njerëz në rrjetin e saj të tregtisë së lirë”, me marrëveshje që mbulojnë Amerikën Latine, Indinë dhe tani Australinë.
Komisioneri i Tregtisë i BE-së, Maros Sefccovicc, vlerësoi se eksportet e mallrave dhe shërbimeve të Bashkimit në Australi do të rriteshin me një të tretën gjatë dekadës së ardhshme, nga 65 miliardë euro që janë aktualisht.
Marrëveshja përfshin:
Heqjen e tarifave australiane për produkte të tilla si djathi, përgatitjet e mishit, çokollata dhe verërat
Kuotat për 30,600 ton mish viçi australian, nga të cilat 55% do të importohen pa taksa pas dhjetë vitesh
Kuotat për 25,000 ton mish deleje dhe dhie pa taksa, që do të hyjnë në fuqi gradualisht gjatë shtatë viteve
Qasje pa taksa për 35,000 ton sheqer kallami australian, si dhe kuota më të vogla për produktet e qumështit
Kufizimet në përdorimin e emrave gjeografikë për produktet australiane, megjithëse mundësia e përdorimit të emrave të tillë si djathi feta dhe gruyère do të ruhet