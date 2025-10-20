BE-ja bie dakord mbi planin për të hequr gradualisht importet e gazit rus deri në vitin 2028

Bashkimi Evropian (BE) ka bërë një hap drejt përfundimit të varësisë së saj nga energjia ruse, me qeveritë e bllokut që kanë rënë dakord për rregulla të reja për të hequr gradualisht importet e gazit natyror rus sipas strategjisë “REPowerEU”, transmeton Anadolu.
Rregullorja e propozuar do të prezantojë një ndalim të detyrueshëm ligjërisht, hap pas hapi, si për gazin e tubacioneve ashtu edhe për gazin natyror të lëngshëm (LNG) nga Rusia, me një ndalim të plotë që do të hyjë në fuqi më 1 janar 2028.
“Një Evropë e pavarur nga energjia është një Evropë më e fortë dhe më e sigurt”, tha Lars Aagaard, ministri i klimës, energjisë dhe shërbimeve të Danimarkës, në një deklaratë nga Këshilli i BE-së.
“Kemi punuar shumë dhe kemi shtyrë për të nxjerrë gazin dhe naftën ruse nga Evropa vitet e fundit. Prandaj, është thelbësore që Presidenca Daneze të ketë siguruar mbështetje dërmuese nga ministrat e Energjisë të Evropës për legjislacionin që do të ndalojë përfundimisht hyrjen e gazit rus në BE”, shtoi ai.
Sipas qëndrimit të Këshillit, importet e gazit rus do të ndalohen nga 1 janari 2026, me një periudhë tranzicioni për kontratat ekzistuese. Marrëveshjet afatshkurtra të nënshkruara para 17 qershorit 2025 mund të vazhdojnë deri në qershor 2026 ndërsa kontratat afatgjata mund të zgjasin deri në fillim të vitit 2028.
Vendet anëtare mbështetën rregulla të reja doganore dhe autorizimi për të siguruar që ndalimi të mund të zbatohet, përfshirë kërkesat e dokumentacionit për importet e gazit dhe verifikimin e origjinës së ngarkesave të LNG-së.
Vendet që nuk marrin më gaz rus do të përjashtohen nga paraqitja e planeve kombëtare të diversifikimit ndërsa të tjerët duhet të përshkruajnë se si do të sigurojnë furnizime alternative. Marrëveshja përgatit terrenin për negociata me Parlamentin Evropian, i cili duhet të miratojë qëndrimin e vet përpara se rregullorja të finalizohet.