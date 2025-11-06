BE-ja dënon “mizoritë” në El-Fasher të Sudanit, bën thirrje për respektimin e ligjit humanitar

Komisioni Evropian dënoi ashpër “mizoritë” e kryera në qytetin El-Fasher të Sudanit nga Forcat e Mbështetjes së Shpejtë (RSF), duke u bërë thirrje të gjitha palëve që të respektojnë të drejtën ndërkombëtare humanitare dhe të drejtat e njeriut, raporton Anadolu.
Zëdhënësi i Komisionit Evropian, Anouar El-Anouni, tha gjatë një konference në mesditë se blloku ka marrë në shqyrtim deklaratën e fundit të Gjykatës Ndërkombëtare Penale (GJNP), e cila paralajmëroi se sulmet në El-Fasher mund të përbëjnë krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.
“BE-ja dënon fuqishëm këto mizori dhe çdo sulm që synon civilët apo infrastrukturën civile. Ne u bëjmë thirrje të gjitha palëve të respektojnë detyrimet e tyre sipas së drejtës ndërkombëtare humanitare dhe të drejtave të njeriut, përfshirë lejimin e qasjes së pakufizuar humanitare”, tha ai.
Duke riafirmuar mbështetjen e bllokut për mekanizmat e drejtësisë ndërkombëtare, El-Anouni theksoi se BE-ja “mbështet Gjykatën Ndërkombëtare Penale dhe parimet e përcaktuara në statutin e saj”, duke nënvizuar respektin për pavarësinë dhe paanshmërinë e gjykatës.
Zyra e prokurorit të GJNP-së tha më 3 nëntor se ishte “thellësisht e alarmuar” nga raportimet për vrasje masive, përdhunime dhe abuzime të tjera të kryera gjatë operacioneve të RSF-së në El-Fasher, qytet që grupi e mori nën kontroll më 26 tetor.
Që nga 15 prilli 2023, ushtria sudaneze dhe RSF-ja janë përfshirë në një luftë që përpjekjet rajonale dhe ndërkombëtare nuk kanë arritur ta ndalin. Konflikti ka shkaktuar mijëra viktima dhe ka zhvendosur miliona njerëz.