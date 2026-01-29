BE-ja do të diskutojë vendosjen e Gardës Revolucionare të Iranit në listën e organizatave terroriste

Përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit Evropian (BE) për Punët e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë, Kaja Kallas, tha se shpreson që vendet e BE-së të bien dakord për të vendosur ushtrinë e Gardës Revolucionare të Iranit në listën e tyre të organizatave terroriste, raporton Anadolu.
Kallas i bëri këto komente për shtypin në fillim të Takimit të Ministrave të Jashtëm të BE-së në Bruksel.
Duke deklaruar se do ta fillojnë takimin e parë të vitit të ri me “perspektivën globale për vitin 2026”, Kallas tha: “Ne shohim se lidhjet transatlantike nuk janë ato që ishin më parë, dhe kërcënime të tilla si lufta e vazhdueshme e Rusisë në Ukrainë ende ekzistojnë”.
Lidhur me negociatat trepalëshe midis Rusisë, Ukrainës dhe SHBA-së në Abu Dhabi, kryeqytetin e Emirateve të Bashkuara Arabe (EBA), Kallas u shpreh: “Nga ana ruse, ka vetëm personel ushtarak që nuk ka autoritet për të rënë dakord për asgjë. Kjo do të thotë se ata nuk janë absolutisht seriozë për arritjen e paqes. Përkundrazi. Ata po bombardojnë ukrainasit, po përpiqen t’i bombardojnë dhe t’i ngrijnë ata për t’i detyruar të dorëzohen”.
Duke deklaruar se do ta shtojnë Rusinë në listën e vendeve me rrezik të lartë për pastrim parash, Kallas theksoi: “Sepse, siç e dini, ata po i përdorin këto mjete për të financuar këtë luftë. Mendoj se çdo mënyrë për ta detyruar Rusinë të hyjë në negociata të vërteta është e mirë dhe ne po ecim në atë drejtim”.
– Shtimi i ushtrisë së Gardës Revolucionare Iraniane në listën terroriste
Kallas deklaroi se në takim nën temën Lindja e Mesme do të diskutohet së pari çështja e sanksioneve të reja kundër Iranit. “Ne po shtojmë sanksione të reja në listë dhe shpresoj se do të arrijmë një marrëveshje për vendosjen e ushtrisë së Gardës Revolucionare Iraniane në listën terroriste. Kjo do t’i vendosë ata në të njëjtën pozitë si Al-Kaeda, Hamasi dhe ISIS (DEASH). Nëse vepron si terrorist, duhet të trajtohesh si terrorist”, shtoi ajo.
– “Ajo që po ndodh lidhur me kampet në veri të Sirisë është një burim i madh shqetësimi”
Lidhur me luftëtarët e huaj terroristë në Siri, Kallas tha “Ne jemi në kontakt me partnerët tanë rajonalë. Ajo që po ndodh në veri të vendit, veçanërisht për shkak të kampeve në Siri, është një burim i madh shqetësimi”.
Kjo çështje do të diskutohet në takim, deklaroi Kallas e cila shprehu se “Nuk kemi shumë propozime në tryezë”.
– “Ende kemi shumë bashkëpunim me amerikanët”
Lidhur me marrëdhëniet transatlantike, Kallas vuri në dukje: “Ende kemi shumë bashkëpunim me amerikanët, dhe kur bëhet fjalë për Lindjen e Mesme, Ukrainën, jemi në kontakt të ngushtë. Megjithatë është e qartë se duhet të përfshihen edhe evropianët në mënyrë që çdo marrëveshje të funksionojë, sepse kjo luftë është këtu dhe kemi parë që amerikanët nuk e kanë mbështetur Ukrainën për gati një vit. Prandaj, evropianët po e bëjnë këtë në mënyrë që Ukraina të mund të mbrojë veten. Për këtë arsye, respektimi i parimeve të integritetit territorial dhe sovranitetit është shumë i rëndësishëm për ne”.
Edhe ndaj diskutimeve rreth një ushtrie evropiane, Përfaqësuesja e Lartë e BE-së iu përgjigj si më poshtë:
“Çdo vend evropian ka një ushtri, dhe ushtritë e të gjitha 23 vendeve janë pjesë e strukturave të NATO-s. Prandaj, nuk mund t’i imagjinoj vendet që krijojnë një ‘ushtri evropiane’ të veçantë. Pra, duhet të përdoren ushtritë ekzistuese. Prandaj, duhet të shohim se si funksionon kjo në praktikë. Sipas mendimit tim, duhet të ketë një zinxhir komande shumë të qartë dhe të kuptueshëm në ushtri. Në mënyrë që kur të ndodhë diçka, të jetë e qartë se kush i jep urdhra kujt. Nëse krijojmë struktura paralele, kjo vetëm sa do ta turbullojë pamjen”.