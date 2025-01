BE-ja i bën thirrje Kosovës të miratojë Ligjin për liritë fetare

Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje Kosovës që të miratojë Ligjin për liritë fetare, duke u shprehur se kjo çështje është në interes të të gjithë qytetarëve.

Para mediave të martën, zëdhënësja e BE-së, Anitta Hipper, ka thënë se deputetët e Kuvendit të Kosovës duhet ta mbështesin miratimin e këtij ligji.

“Për projektligjin ne bëjmë thirrje që të miratohet Ligji për liritë fetare. Ky ligj është në interes të të gjitha komuniteteve dhe ftojmë deputetët e Kuvendit të mbështesin miratimin e këtij ligji”, është shprehur ajo, kur u pyet për statusin e Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë.

Në 2023-n në Ohër, Kosova e Serbia ishin dakorduar për zyrtarizimin e statusit të Kishës Ortodokse Serbe.

Në nenin 7 të marrëveshjes përmendet zyrtarizimi dhe ofrimi “i një niveli të fortë mbrojtjeje për objektet e trashëgimisë fetare e kulturore serbe”.

“Të dyja palët angazhohen të krijojnë marrëveshje dhe garanci specifike, në përputhje me instrumentet përkatëse të Këshillit të Evropës dhe duke u mbështetur në përvojat ekzistuese evropiane, për të siguruar një nivel të duhur të vetë-menaxhimit për komunitetin serb në Kosovë dhe aftësinë për ofrimin e shërbimeve në fusha specifike, duke përfshirë mundësinë e mbështetjes financiare nga Serbia dhe një kanal të drejtpërdrejtë komunikimi për komunitetin serb me Qeverinë e Kosovës. Palët do ta zyrtarizojnë statusin e Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë dhe do të ofrojnë nivel të fortë mbrojtjeje për objektet e trashëgimisë fetare dhe kulturore serbe, në përputhje me modelet ekzistuese evropiane”, thuhet në nenin 7 të marrëveshjes.

Ndërsa për këtë çështje kryeministri Albin Kurti ishte shprehur se do të rregullohet nëpërmjet Ligjit për liritë fetare.