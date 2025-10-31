BE-ja kërkon nga Polonia, Hungaria dhe Sllovakia të heqin ndalimet e importit nga Ukraina

Komisioni Evropian ka kërkuar nga Polonia, Hungaria dhe Sllovakia të heqin ndalimet e tyre të njëanshme për importet bujqësore ukrainase, duke paralajmëruar se kufizime të tilla shkelin rregullat tregtare të Bashkimit Evropian (BE), transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media, zëdhënësi i Komisionit Evropian, Olof Gill tha se Zona e Tregtisë së Lirë e Thellë dhe Gjithëpërfshirëse (DCFTA) e përmirësuar BE-Ukrainë, e cila hyri në fuqi këtë javë, ofron ekuilibër të drejtë midis mbështetjes së ekonomisë së Ukrainës dhe mbrojtjes së sektorëve të ndjeshëm bujqësorë të BE-së.
“Ne besojmë se DCFTA e përmirësuar arrin ekuilibrin e duhur midis ofrimit të jetës jetësore ekonomike të kushteve të mira tregtare për Ukrainën dhe nga ana tjetër ofrimit të mbrojtjeve të forta dhe të përshtatshme për sektorët tanë të ndjeshëm ekonomik këtu në BE, veçanërisht sektorë të caktuar agro-ushqimorë”, u tha Gill gazetarëve në Bruksel.
“Duke marrë parasysh se besojmë se ky ekuilibër është arritur në mënyrë të përshtatshme, nuk besojmë se ka ndonjë justifikim për të zgjatur ndalimet e eksportit në vendet anëtare që përmendët”, shtoi ai.
Gill tha se Komisioni Evropian tani do të angazhohet drejtpërdrejtë me Poloninë, Hungarinë dhe Sllovakinë “me qëllim që t’i bindë ato të heqin këto ndalime”, duke theksuar se ky do të jetë “prioriteti i parë” i BE-së. Ai shtoi se Komisioni do të “shqyrtojë të gjitha opsionet e tjera vetëm kur këto bisedime nuk çojnë në një përfundim të dëshiruar”.
Disa vende anëtare të BE-së, përfshirë Poloninë, Hungarinë dhe Sllovakinë, kanë vendosur kufizime kombëtare për importet e drithërave dhe produkteve të tjera ushqimore ukrainase, duke përmendur shqetësime në lidhje me ndikimin te fermerët vendas. Komisioni Evropian vazhdimisht ka theksuar se masa të tilla të njëanshme dëmtojnë politikën e përbashkët tregtare të bllokut.