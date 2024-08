BE-ja konfirmon tarifa të larta për automjetet elektrike kineze, që hyjnë në fuqi menjëherë

Komisioni Evropian ka konfirmuar atë që dukej të ishte një përfundim i paracaktuar: tarifa të larta do të vendosen për automjetet elektrike me bateri (BEV) të prodhuara në Kinë që nga 5 korriku, një vendim i rëndësishëm që synon të ripërcaktojë marrëdhëniet me Pekinin.

Bëhet e ditur se ky hap është rezultat i një hetimi të thellë që zbuloi se subvencionet po “pompoheshin” në të gjithë zinxhirin e furnizimit të BEV-ve të prodhuara në Kinë, si nga kompanitë vendase ashtu edhe nga ato të huaja.

Siç raportohet, shkalla e madhe e subvencioneve u lejon prodhuesve kinezë të ofrojnë BEV-të e tyre me çmime dukshëm më të ulëta se ato të montuara në bllok, ku kostot e energjisë dhe të punës janë shumë më të larta.

Hendeku i çmimeve ka shkaktuar një rritje të shpejtë të importeve të BEV-ve të prodhuara në Kinë: nga një pjesë e tregut prej 3.9 për qind në vitin 2020 në 25 për qind në fund të vitit 2023, sipas Komisionit.

Kjo valë e importeve me kosto të ulët përfaqëson një “kërcënim ekonomik” për konkurrentët e BE-së që mund të çojë në humbje të paqëndrueshme dhe të rrezikojë më shumë se 12 milionë vende pune direkte dhe indirekte, paralajmëron ekzekutivi.

Prandaj, tarifat janë të nevojshme për të kompensuar avantazhin e dhënë nga subvencionet, shkruan euronews.

Vendimi i publikuar parasheh tarifa të diferencuara, të llogaritura sipas kompanisë mëmë, qarkullimit vjetor dhe sasisë së dyshuar të subvencioneve të marra.

Ato do të vijnë në krye të normës ekzistuese prej 10 për qind.

BYD: 17.4 për qind

Geely: 19.9 për qind

SAIC: 37.6 për qind

Prodhues të tjerë BEV në Kinë që bashkëpunuan në hetim: 20.8 për qind

Prodhuesit e tjerë të BEV në Kinë që nuk bashkëpunuan: 37.6 për qind

Por, prezantimi i masave do të jetë, për momentin, i përkohshëm.

Autoritetet doganore do të kërkojnë garanci bankare, në vend të parave të gatshme, nga eksportuesit kinezë, që do të thotë se klientët mund të mos vërejnë menjëherë një ndryshim në xhepin e tyre.

Tarifat do të mbeten në fuqi deri në marrjen e një vendimi përfundimtar në nëntor, të cilin vendet mund ta bllokojnë me një shumicë të cilësuar kundër.

Gjermania dhe Hungaria janë ndër ato që ka të ngjarë të kundërshtojnë, megjithëse mund të mos arrijnë numrat e kërkuar për të prishur nismën(të paktën 15 shtete anëtare).

Ndërkohë, Brukseli dhe Pekini do të diskutojnë zgjidhjet e mundshme që mund të shmangin vendosjen e përhershme të tarifave.

“Ne po vazhdojmë të angazhohemi intensivisht me Kinën për një zgjidhje të pranueshme reciprokisht. Çdo rezultat i negociuar i hetimit tonë duhet të adresojë qartë dhe plotësisht shqetësimet e BE-së dhe të respektojë rregullat e OBT-së”, tha Valdis Dombrovskis, zëvendës-presidenti ekzekutiv i Komisionit i ngarkuar me tregtinë.

Megjithatë, shpresat për një përparim janë të ulëta.

Pekini e ka kundërshtuar hetimin në formë dhe substancë, duke e quajtur atë një “akt proteksionist të zhveshur” që “ndërtoi dhe ekzagjeroi artificialisht të ashtuquajturat subvencione” dhe është zotuar të “marrë të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur me vendosmëri të drejtat dhe interesat legjitime të kinezëve”.