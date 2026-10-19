BE-ja mbron të drejtën për protesta paqësore, dënon dhunën mes trazirave në Francë

Komisioni Evropian mbrojti sot të drejtën për protestë paqësore, duke dënuar dhunën, zjarrvënien, plaçkitjen dhe sulmet ndaj njerëzve dhe ndërtesave publike mes trazirave të vazhdueshme në Francë, transmeton Anadolu.
“E drejta për protestë paqësore është një e drejtë themelore në të gjitha vendet demokratike dhe duhet të mbrohet”, tha zëdhënësi Markus Lammert në një konferencë për mediat në Bruksel. Lammert i përshkroi aktet e dhunës, zjarrvënien, plaçkitjen dhe sulmet ndaj njerëzve ose ndërtesave publike si “të papranueshme”.
Ai tha se BE-ja mbështet përpjekjet e autoriteteve franceze për të mbrojtur njerëzit, pronën dhe institucionet publike, duke respektuar plotësisht të drejtat themelore. Lammert theksoi se autoritetet kombëtare janë përgjegjëse për zbatimin e ligjit, duke vënë në dukje se hetimet për incidentet janë duke vazhduar në nivel kombëtar.
Zëdhënësi i Komisionit Evropian, Thomas Regnier tha se platformat online kanë përgjegjësi për të adresuar keqpërdorimin e mundshëm të shërbimeve dhe algoritmeve të tyre gjatë trazirave, veçanërisht në lidhje me amplifikimin dhe nxitjen e dhunës.
Duke iu referuar Aktit të Shërbimeve Dixhitale të BE-së, Regnier tha se platformat duhet të vlerësojnë dhe zbutin përpjekjet për të përhapur ose amplifikuar dhunën në internet, pavarësisht nga origjina e tyre. Ai shtoi se komisioni mbetet në kontakt të ngushtë me autoritetet franceze dhe Koordinatorin e Shërbimeve Dixhitale të vendit.
Regnier tha se një takim tjetër me zyrtarët francezë ishte planifikuar për më vonë sot. Komentet pasuan demonstratat mbarëkombëtare të së shtunës të cilat u shoqëruan me dhunë dhe plaçkitje në disa qytete franceze.
Sipas shifrave zyrtare të cituara në raport, gati 1.000 oficerë të zbatimit të ligjit u plagosën, rreth 1.500 biznese u vunë në shënjestër dhe u kryen afërsisht 2.400 arrestime. Trazirat rezultuan në humbje të vlerësuara prej disa qindra milionë eurosh.