BE: Nuk do të pranojë asnjë rritje të tarifave të SHBA-së, të zbatohet marrëveshja

Komisioni Evropian kërkoi të dielën që Shtetet e Bashkuara t’i përmbahen kushteve të një marrëveshjeje tregtare BE-SHBA të arritur vitin e kaluar, pasi Gjykata Supreme e SHBA-së rrëzoi tarifat globale të Donald Trump dhe ai u përgjigj me taksa të reja në të gjitha fushat.
Komisioni, i cili negocion politikën tregtare në emër të 27 shteteve anëtare të BE-së, tha se Uashingtoni duhet të ofrojë “qartësi të plotë” mbi hapat që synon të ndërmarrë pas vendimit të gjykatës.
Pasi gjykata rrëzoi tarifat globale të Trump të premten, presidenti amerikan njoftoi tarifa të përkohshme, të gjithanshme prej 10%, të cilat më pas i rriti në 15% një ditë më vonë.
Recently Spotted Asteroid Set for Near Miss With Earth
Keep Watching
“Situata aktuale nuk është e favorshme për të ofruar tregti dhe investime transatlantike ‘të drejta, të balancuara dhe reciprokisht të dobishme’, siç është rënë dakord nga të dyja palët” në deklaratën e përbashkët që përcaktonte kushtet e marrëveshjes tregtare të vitit të kaluar. Një marrëveshje është një marrëveshje”, tha Komisioni Europian.
Marrëveshja tregtare e vitit të kaluar vendosi një normë tarifore amerikane prej 15% për shumicën e mallrave të BE-së, përveç atyre të mbuluara nga tarifa të tjera sektoriale, siç është ajo e çelikut. Ajo gjithashtu lejoi zero tarifa për disa produkte, të tilla si avionët dhe pjesët rezervë. BE-ja ra dakord të heqë detyrimet e importit për shumë mallra amerikane dhe tërhoqi kërcënimin për t’u hakmarrë me taksa më të larta.
“Në veçanti, produktet e BE-së duhet të vazhdojnë të përfitojnë nga trajtimi më konkurrues, pa rritje të tarifave përtej kufirit të qartë dhe gjithëpërfshirës të rënë dakord më parë”, tha KE, duke shtuar se tarifat e paparashikueshme ishin shkatërruese dhe minonin besimin në tregjet globale.