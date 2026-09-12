BE nuk fal abuzimet, kërkon rrjete sociale më të sigurta për të miturit

Më shumë se 130 organizata dhe ekspertë i kanë kërkuar Bashkimit Evropian të detyrojë kompanitë e teknologjisë t’i bëjnë rrjetet sociale më të sigurta për fëmijët, në vend që të vendosë ndalime të përgjithshme për të miturit.
Thirrja vjen vetëm pak ditë përpara se presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, të prezantojë javën e ardhshme planet e BE-së për mbrojtjen e fëmijëve nga përmbajtjet e rrezikshme dhe aplikacionet që krijojnë varësi.
Organizatat, përfshirë grupe për të drejtat e fëmijëve, të drejtat digjitale dhe shëndetin mendor, kundërshtojnë një qasje që do t’ua transferonte barrën e sigurisë prindërve ose vetë fëmijëve.
Në vend të kësaj, ato kërkojnë një kuadër evropian të përbashkët për sigurinë digjitale.
Në letrën drejtuar von der Leyen, 132 organizata dhe ekspertë kërkojnë që masat e BE-së të përqendrohen te mënyra se si ndërtohen dhe funksionojnë platformat, duke përfshirë zbatimin më të fortë të Aktit të Shërbimeve Digjitale të BE-së.
Ata propozojnë standarde minimale sigurie për produktet dhe shërbimet digjitale sipas grupmoshave, deri në moshën 18 vjeç, si dhe kufizime për veçoritë me rrezik të lartë.
Debati ka shkaktuar qëndrime të ndryshme brenda Evropës. Franca ka kërkuar rregulla evropiane për ndalimin e rrjeteve sociale për fëmijët nën 15 vjeç, ndërsa një përfaqësues i Estonisë ka mbështetur idenë që vetë platformat duhet të ndryshojnë mënyrën e funksionimit.
Von der Leyen po shqyrton aktualisht mundësinë e vendosjes së kufizimeve për fëmijët nën 13 ose nën 15 vjeç.
Vendimi pritet të bëhet më i qartë gjatë fjalimit të saj vjetor për gjendjen e Bashkimit Evropian më 16 shtator.