BE përshëndet progresin në bisedimet e zgjerimit me vendet kandidate përfshirë Shqipërinë

Shefja e zgjerimit të Bashkimit Evropian (BE), Marta Kos tha se viti 2025 ishte një vit me një vrull të fuqishëm për zgjerimin e bllokut, duke përmendur hapat e mëdhenj nga Shqipëria, Mali i Zi, Moldavia dhe Ukraina drejt anëtarësimit në BE, raporton Anadolu.
“Viti 2025 ishte një vit i mirë për punën tonë me vendet kandidate”, tha Kos gjatë një prezantimi në Parlamentin Evropian. “Ka pasur përparime të konsiderueshme në rrugën drejt BE-së të arritura deri më tani nga Mali i Zi, Shqipëria, Moldavia dhe Ukraina. Kjo tregon se reformat japin rezultate”, shtoi ajo.
Ajo tha se zgjerimi mbetet përparësi kryesore gjeopolitike për BE-në, duke theksuar se bashkëpunimi me vendet kandidate është çelësi për të siguruar një “Evropë të fortë, të qëndrueshme, të sigurt dhe të bashkuar bazuar në vlera dhe parime të përbashkëta”.
“Mali i Zi mbetet kandidati më i përparuar”, tha komisionerja Kos, duke mbyllur disa kapituj negociatash dhe duke bërë përparim të prekshëm në reforma.
Ndërkohë, Shqipëria ka bërë atë që ajo e quajti “përparim të paparë”, të mbështetur nga një mbështetje e fortë publike për anëtarësimin në BE.
Kos vlerësoi Moldavinë për “përparimin më të madh në vetëm një vit” pavarësisht përballjes me kërcënime hibride dhe presione të jashtme. Ajo theksoi vrullin e vazhdueshëm të reformave të Ukrainës dhe përputhshmërinë me standardet e BE-së, duke vënë në dukje se të dyja kanë përfunduar proceset e tyre të shqyrtimit.
Komisioni Evropian synon t’i lejojë Këshillit të BE-së të hapë të gjitha grupet e negociatave me Moldavinë dhe Ukrainën deri në nëntor, tha Kos, duke riafirmuar angazhimin e bllokut për një “qasje të bazuar në meritë”.
Ajo njoftoi nisma të reja sipas kuadrit të “integrimit gradual”, të cilat do t’u lejonin vendeve kandidate të merrnin pjesë në programet e BE-së para anëtarësimit të plotë nëse përmbushin kushtet e kërkuara.
Megjithatë, Kos vuri në dukje se sfidat mbeten, duke përmendur reformat e ngecura në Serbi, tensionet politike në Bosnjë e Hercegovinë dhe kthimi pas demokratik në Gjeorgji.
Maqedonia e Veriut, tha ajo, ka avancuar reformat, por duhet të veprojë për ndryshimet kushtetuese dhe pavarësinë e gjyqësorit, ndërsa progresi i Kosovës u ngadalësua nga zgjedhjet dhe ngërçi politik.
“Zgjerimi mund të jetë i suksesshëm vetëm nëse e bën bashkimin tonë më të fortë”, tha Kos.