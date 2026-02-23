Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Begaj: Shqipëria dhe Jordania ndajnë vlera të përbashkëta paqeje dhe stabiliteti

Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj ka përfunduar të dielën vizitën e tij dyditore në Jordani, ku ishte ftuar nga mbreti Abdullah II.

Në një mesazh falënderimi në rrjetin social X, Presidenti Begaj e cilësoi këtë vizitë si një shenjë të miqësisë së qëndrueshme dhe bashkëpunimit të fortë mes Shqipërisë dhe Jordanisë.

Kreu i Shtetit shqiptar deklaroi se “Shqipëria dhe Jordania ndajnë vlera të përbashkëta të paqes, stabilitetit dhe bashkëjetesës fetare”.

Vizita me një agjendë takimesh të rëndësishme me autoritetet e larta të Mbretërisë Hashemite të Jordanisë, ngriti në një nivel tjetër marrëdhëniet mes dy vendeve.

Takimet dhe vizitat e ndërsjella të nivelit të lartë, deri më tani, kanë dëshmuar vullnet për forcimin e partneritetit dhe avancimin e agjendës së përbashkët të bashkëpunimit.

