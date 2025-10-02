Begaj: Shqipëria dhe Letonia po forcojnë në mënyrë aktive bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes

Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, ka deklaruar se Shqipëria dhe Letonia gëzojnë “marrëdhënie të shkëlqyera diplomatike dhe të qëndrueshme”, të cilat, sipas tij, bazohen në besimin e ndërsjellë, transmeton Anadolu.
Begaj priti sot në një takim presidentin e Letonisë, Edgars Rinkevics, ku pas ceremonisë zyrtare të pritjes u mbajt dhe një deklaratë e përbashkët, me ç’rast Begaj ka theksuar se në kuadër të NATO-s, Shqipëria dhe Letonia po forcojnë në mënyrë aktive bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes.
Në njoftimin e Presidencës së Shqipërisë thuhet se gjatë takimit u bisedua për marrëdhëniet politike, ekonomike dhe tregtare mes dy vendeve, anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian (BE), për situatën në Ballkanin Perëndimor dhe në rajonin baltik. Gjithashtu thuhet se në takim u rikonfirmua angazhimi edhe për zgjerimin e Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor.
“Si kryetarë shtetesh aleate në NATO, Presidentët Begaj dhe Rinkevičs trajtuan sot në takim çështjet e mprehta në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, në një kohë kur provokimet ruse u intensifikuan me shkeljet e hapësirës ajrore të disa shteteve.
“Presidenti Begaj vlerësoi bashkëpunimin e ngushtë për sigurinë, duke theksuar kontributin e Letonisë përmes trupave në KFOR-it në Kosovë, si dhe të trupave shqiptare në prezencën e përparuar të NATO-s në ‘Camp Ādaži’ të Letonisë. Të dy presidentët ndanë qëndrim të njëjtë për sa i përket shqetësimeve të sigurisë, duke përfshirë agresionin rus, kërcënimet hibride dhe bashkëpunimin për sigurinë kibernetike, keqinformacioni dhe dizinformimi, brenda kornizave të NATO-s dhe BE-së”, thuhet në njoftim.
Ndërkohë, në deklaratën e përbashkët pas takimit, Begaj tha se Shqipëria dhe Letonia gëzojnë marrëdhënie të shkëlqyera diplomatike dhe të qëndrueshme.
“Shqipëria po punon intensivisht për të avancuar në procesin e integrimit evropian në përmbushje të plotë të kritereve të Kopenhagenit, me bindjen se integrimi rajonal sjell më afër anëtarësimin tonë në BE. Ne kemi qenë promotorë të zëshëm të bashkëpunimit rajonal dhe atij evropian. Organizuam në Tiranë Samitin e Komunitetit Politik Evropian dhe në 2027-ën do ta mirëpresim samitin e NATO-s”, është shprehur Begaj.
Sipas njoftimit, të dy presidentët kanë rikonfirmuar qëndrimin e njëjtë “për të dënuar agresionin ushtarak të Rusisë kundër Ukrainës dukë shprehur angazhimin e palëkundur në mbështetjen e plotë për Ukrainën për ti dhënë fund luftës”.
Presidenti i Letonisë po zhvillon një vizitë zyrtare dyditore në Shqipëri, ku është takuar edhe me kryeparlamentarin Niko Peleshi, si dhe do të takohet edhe me zyrtarë të tjerë të vendit.
Në njoftimin e Kuvendit të Shqipërisë thuhet se gjatë takimit u vlerësuan “marrëdhëniet e shkëlqyera mes dy vendeve” dhe u theksua nevoja për forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit “në fusha kyçe si integrimi evropian, siguria rajonale dhe shkëmbimi i përvojave parlamentare”.
“Një vend të rëndësishëm në bisedë zuri bashkëpunimi në kuadër të NATO-s, ku prania e trupave shqiptare në Letoni dhe angazhimi i trupave letoneze në misionin e KFOR-it në Kosovë janë një dëshmi e qartë e mbështetjes së ndërsjellë dhe e solidaritetit mes dy vendeve aleate”, thuhet në njoftimin e Kuvendit.