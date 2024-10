Bejruti nën su’lm të rëndë nga fo’rcat ajrore iz’raelite

Mediat shtetërore libaneze thonë se katër sulme “të dhunshme” izraelite të nisura nga avionë luftarakë shkatërruan një kompleks banimi pranë periferisë jugore të Bejrutit, al-Laylaki.

Media shtetërore libaneze raportoi të paktën 10 sulme izraelite në periferitë jugore të Bejrutit pasi ushtria izraelite lëshoi ​​një paralajmërim “evakuimi” për zonën.

“Numri i përgjithshëm i sulmeve të nisura nga forcat ajrore të armikut në periferinë jugore këtë mbrëmje ka arritur në 10 deri më tani”, njoftoi Agjencia Kombëtare e Lajmeve.

Pamjet treguan një shpërthim masiv të ndjekur nga shpërthime më të vogla në zonë. /mesazhi

⚡️BREAKING: Israel is currently bombing Al-Laylaki area in the suburb Beirut, Lebanon.

More than 6 airstrikes reported so far on the suburbs Beirut and Al-Mayadeen’s office was also targeted.

Israel continues to act with impunity. pic.twitter.com/PecSjmVQKS

— Suppressed News. (@SuppressedNws) October 23, 2024