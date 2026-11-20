Psikodrama e një partie që po zbulon me vonesë pasojat e pushtetit të përqendruar
Partia Socialiste po përjeton një tjetër episod të përplasjes së brendshme, këtë herë me Elisa Spiropalin dhe Erion Veliajn që, nga pozicione krejt të ndryshme, kanë drejtuar vëmendjen nga Belinda Balluku.
Të dy duket se kanë zgjedhur të sfidojnë, të paktën përmes deklaratave dhe ironisë, hierarkinë zyrtare të pushtetit, duke vënë në pikëpyetje rolin e kryeministrit Edi Rama dhe duke i atribuar zëvendëskryeministres ndikim vendimtar në funksionimin e institucioneve.
Spiropali ka dalë hapur kundër asaj që e konsideron përdorim të institucioneve shtetërore për të ushtruar presion ndaj saj dhe familjes.
Në një deklaratë publike, ajo akuzoi njerëz të lidhur me Ballukun se kanë ndërmarrë veprime ndaj bizneseve të bashkëshortit të saj, duke përmendur kontrollet tatimore të kryera disa muaj më parë.
Ish-kryetarja e Kuvendit shkoi edhe më tej, duke pretenduar se drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve dhe ministri përgjegjës janë emërime personale të Ballukut.
Përmes kësaj deklarate, ajo vuri në diskutim jo vetëm mënyrën e funksionimit të qeverisë, por edhe shkallën e ndikimit që, sipas saj, ka një individ në emërimet dhe vendimmarrjen shtetërore.
Thirrjen kryesore Spiropali ia drejtoi Ramës, për të cilin tha se socialistët e kanë mbështetur me votë dhe kanë investuar politikisht për të.
Ajo kërkoi që çështjet e personave nën hetim apo përballë drejtësisë të mos trajtohen si probleme të një klani të vogël, por të marrin përgjigje politike brenda vetë Partisë Socialiste.
Për ta ilustruar kritikën e saj, Spiropali përmendi edhe vendimmarrje të rëndësishme publike, si projekti i portit të Durrësit, rruga dhe aeroporti, duke kundërshtuar atë që e quajti personalizim ekstrem të pushtetit.
Sipas saj, vendimet shtetërore nuk mund të varen nga telefonatat, mesazhet apo marrëdhëniet personale të individëve që ushtrojnë pushtet.
Por nëse Spiropali e ka shprehur përplasjen përmes një deklarate politike, Erion Veliaj ka zgjedhur një mënyrë tjetër, duke e vendosur Ballukun në rolin e personit që mund t’i zgjidhë një problem konkret.
Nga burgu i Fierit, kryebashkiaku i pezulluar i Tiranës i ka dërguar një letër drejtueses së PS-së për qarkun Fier, ku i kërkon ndërhyrje për të marrë lejen për një ndërhyrje kirurgjikale në këmbë. Veliaj pretendon se kërkesat e mëparshme drejtuar Ramës, ministrit Toni Gogu dhe drejtoreshës së Burgjeve nuk kanë marrë përgjigjen e dëshiruar.
Në letër, ai përdor një ironi të drejtpërdrejtë ndaj kryeministrit, duke shkruar se në burg të gjithë thonë se Rama nuk merr më vendime dhe se hallet mund t’i zgjidhë vetëm Bela.
Kështu, Veliaj e zhvendos vëmendjen nga kryeministri te Balluku, duke përcjellë perceptimin e tij për raportet e pushtetit brenda Partisë Socialiste. Natyrisht, ndryshe nga Spiropali, ai nuk bën një denoncim politik për funksionimin e institucioneve, por kërkon një ndërhyrje për një çështje personale.
Megjithatë, dy episodet kanë një pikë të përbashkët. Të dy socialistët, për arsye dhe interesa të ndryshme, e vendosin Ballukun në qendër të një pushteti që formalisht drejtohet nga Rama.
Ironia është se thirrjet për përgjegjësi, kontroll institucional dhe katarsis politik vijnë nga brenda një partie që ka qenë pjesë e këtij sistemi pushteti.
Spiropali kërkon llogaridhënie politike, ndërsa Veliaj kërkon një rrugëdalje përmes së njëjtës figurë që, sipas tij, mund të zgjidhë atë që kryeministri nuk po e zgjidh.
Pra një katarsis i vonuar, ku beteja për parime përzihet me hallin personal dhe ku secili duket se e zbulon problemin e përqendrimit të pushtetit pikërisht kur ai prek interesat e veta.
Një betejë donkishoteske, në të cilën të gjithë kërkojnë të ndryshojnë sistemin, por askush nuk duket i gatshëm të dalë prej hijes së tij. \tesheshi