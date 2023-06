Belgjika do të shkatërrojë 6 milionë vaksina të vjetruara kundër COVID-19

Qeveria e Belgjikës ka njoftuar se do të shkatërrojë pothuajse 6 milionë doza të vaksinave të vjetruara kundër COVID-19.

“Disa studime tregojnë se vaksinat e përshtatura me nënvariantet BA.4/5 janë dukshëm më efektive se vaksinat origjinale kundër COVID-19,” i tha ministri belg i Shëndetësisë Franck Vandenbrouck Komitetit të Shëndetësisë të Parlamentit Federal, raportoi e përditshmja Het Latste News.

Vandenbrouck tha se Belgjika nuk mund të përdorë më tepricat e vaksinave origjinale, prandaj 2,6 milionë doza të Moderna dhe 3,3 milionë doza të vaksinave Pfizer do të shkatërrohen sa më shpejt që të jetë e mundur.

Sipas tij, vendimi lidhet vetëm me faktin se janë zhvilluar lloje të reja të vaksinave.

Ministri i Shëndetësisë tha gjithashtu se Belgjika “nuk do të ruajë në ngrirës ato vaksina që nuk mund të përdoren as në vend dhe as të dhurohen jashtë vendit”. /trt