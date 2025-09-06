Belgjika kritikon BE-në për mungesë veprimi ndaj luftës në Gaza

Ministri i Jashtëm belg, Maxime Prevot, ka deklaruar se Bashkimi Evropian nuk po i përmbush përgjegjësitë e tij përballë krizës humanitare në Gaza, duke e quajtur situatën një dështim serioz të politikës së jashtme të bllokut.
“Është e pamohueshme se BE, në këtë fazë, nuk po i përgjigjet si duhet kësaj krize të madhe humanitare. Besueshmëria e politikës së jashtme të BE-së po shembet,” tha Prevot.
Ai konfirmoi se Belgjika do ta njohë shtetin e Palestinës në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së këtë muaj dhe do të vendosë sanksione të reja të njëanshme ndaj Izraelit, për shkak të situatës në Gaza.
“Ekziston një detyrim moral dhe ligjor për të vepruar. Shtetet janë palë në konventa dhe traktate ndërkombëtare që i obligojnë të marrin masa për të parandaluar gjenocidin,” theksoi shefi i diplomacisë belge.
“Duhet të jemi mbrojtës aktivë të së drejtës ndërkombëtare,” shtoi ai. /mesazhi