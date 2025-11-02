Belgjika zbulon dronë mbi bazën që strehon armë bërthamore amerikane

Ministri belg i Mbrojtjes, Théo Francken, njoftoi se disa dronë janë vërejtur duke fluturuar mbi bazën ajrore ushtarake Kleine-Brogel në verilindje të vendit të shtunën. Ai tha se policia dërgoi një helikopter për t’i ndjekur, por operatorët e dronëve nuk u gjetën.
Incidenti vjen pas një rasti të ngjashëm të natës paraprake, kur gjithashtu u panë dronë mbi të njëjtën bazë – një nga më të ndjeshmet në Belgjikë, pasi aty ndodhen armë bërthamore amerikane dhe operojnë avionë luftarakë F-35.
Policia federale ka hapur hetime për të identifikuar përgjegjësit, mes frikës në rritje për sigurinë kombëtare, pas disa ngjarjeve të ngjashme në baza të tjera ushtarake.
Muajin e kaluar, autoritetet belge thanë se kishin parandaluar një komplot terrorist që synonte politikanë të lartë, përfshirë kryeministrin Bart De Wever, në një sulm të planifikuar me dronë të ngarkuar me eksplozivë. Tre persona u arrestuan në qytetin e Antwerpit në lidhje me këtë rast.
Ngjarjet e fundit kanë shtuar shqetësimet në Belgjikë dhe në mbarë Evropën për përdorimin gjithnjë e më të shpeshtë të dronëve në operacione të dyshimta pranë objekteve ushtarake. /mesazhi