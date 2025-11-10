Belgjikë, themelohet parti e re frankofone e ekstremit të djathtë me emrin “Trump”

Një parti e re politike frankofone e ekstremit të djathtë, e emërtuar sipas presidentit amerikan Donald Trump, po themelohet në Belgjikë në prag të zgjedhjeve federale dhe evropiane të vendit në vitin 2029, sipas mediave lokale, transmeton Anadolu.
Partia, e cila në fakt quhet Trump – akronim për “Tous Reunis pour l’Union des Mouvements Populistes” (Të gjithë të Bashkuar për Bashkimin e Lëvizjeve Populiste) – paraqitet nga udhëheqësia e saj si vazhdimi i lëvizjes së saposhpërndarë “Chez Nous” dhe, më gjerë, i Frontit Kombëtar të mëparshëm të Belgjikës.
Formimi i partisë u raportua për herë të parë nga “Bruzz”, medium me bazë në Bruksel.
Salvatore Nicotra, ish-kryetar i Frontit Kombëtar, drejton lëvizjen e re. Komiteti ekzekutiv përfshin Emanuele Licari, më parë në listën zgjedhore të partisë flamane të ekstremit të djathtë “Vlaams Belang” në Bruksel, para se të përjashtohej për “glorifikimin” e hapur të fashizmit.
Nicotra ka thënë se emërtimi i partisë sipas Trumpit ishte qëllimshëm. “Donald Trump është simbol i populizmit. Ai tregon menjëherë për çfarë qëndrojmë”, ka thënë ai për Bruzz.
Duke përshkruar lëvizjen si “parti populiste e djathtë me një dimension social”, Nicotra ka thënë se rreth 40 për qind e platformës së saj përputhet me Partinë e Punëtorëve të Belgjikës (PTB), 40 për qind me Vlaams Belang, dhe 20 për qind e mbetur është karakteristike për grupin.
Ndryshe nga Vlaams Belang, e cila mbështet separatizmin flaman, Nicotra ka deklaruar se partia e re promovon një vizion unitar të Belgjikës.
Partia Trump ka qëllim të garojë në zgjedhjet federale dhe evropiane të vitit 2029 dhe po shqyrton gjithashtu kandidatë në nivelin rajonal dhe komunal.
Inaugurimi i saj zyrtar është planifikuar për 30 nëntor.