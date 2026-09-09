Belgjikë, vala e të nxehtit shkaktoi vdekshmërinë më të lartë që nga viti 2.000

Vala e të nxehtit në Belgjikë në fund të qershorit shkaktoi vdekshmëri më të lartë sesa parashikohej nga modelet e parashikimit të Institutit shëndetësor “Sciensano”, me 2.112 vdekje më shumë se zakonisht të regjistruara midis 18 qershorit dhe 12 korrikut, njoftoi sot agjencia e lajmeve Belga, transmeton Anadolu.
Shifra përfaqëson një vdekshmëri relative të tepërt prej 31 për qind, numri më i lartë i vdekjeve shtesë dhe vdekshmëria relative e tepërt më e lartë e regjistruar gjatë episodeve të mëdha të nxehtësisë që nga viti 2000.
Ndryshe nga valët e mëparshme të nxehtësisë, kur vdekshmëria e lidhur me nxehtësinë ishte e përqendruar kryesisht tek gratë e moshuara, vala e të nxehtit në qershor preku gjithashtu një përqindje më të lartë të burrave të moshuar dhe burrave në moshë pune.
Efektet ndryshojnë në të gjithë vendin, me Valoninë më të prekur dhe një rritje të dukshme të regjistruar në distriktin Liege.
Modelet e parashikimit shkencor të “Sciensano”-s kishin parashikuar vdekshmëri më të lartë bazuar në faktorët e rrezikut meteorologjik dhe mjedisor, përfshirë temperaturat minimale të natës. Megjithatë, vdekshmëria aktuale i tejkaloi këto parashikime, veçanërisht gjatë kulmit më 27 dhe 28 qershor.
Kreu i Epidemiologjisë së Sëmundjeve Infektive në “Sciensano”, Koen Blot tha se faktorë të tillë si gjendja shëndetësore bazë dhe kushtet socioekonomike mund të shpjegojnë potencialisht ndryshimin midis parashikimeve dhe vdekshmërisë së vëzhguar.
Duke folur sot në një konferencë për mediat, Blot theksoi se këto shpjegime mbeten “hipoteza”.
Ministri i Shëndetit Publik, Frank Vandenbroucke tha se puna është duke u zhvilluar tashmë për një plan të ri të ngrohjes, duke vënë në dukje se Plani ekzistues i Nxehtësisë dhe Ozonit është i pamjaftueshëm si një plan gjithëpërfshirës i përgatitjes.
Plani aktual shërben kryesisht si një mjet komunikimi i bazuar në faza ndërsa qeveria synon të krijojë “Plan të Përgatitjes dhe Reagimit ndaj Nxehtësisë dhe Shëndetit” të integruar ndërfederal deri në verën e vitit 2027.