Ben-Gvir i bën thirrje Netanyahut të rifillojë sulmet në Gaza

Ministri izraelit i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, nga e djathta ekstreme, ka kërkuar nga kryeministri Benjamin Netanyahu të rifillojë sulmet në Rripin e Gazës.

Ben-Gvir, pjesë e koalicionit të gjerë por të brishtë të qeverisë së Netanyahut, shkroi në platformën X se dëshiron që “ushtria izraelite të rifillojë plotësisht luftimet në Rripin e Gazës me forcën maksimale”.

Deklarata e tij vjen pasi mediat izraelite raportuan për disa sulme ajrore të kryera në mëngjes në zona të ndryshme të Gazës.

Edhe ministri i Financave, Bezalel Smotrich, postoi në rrjete sociale një mesazh të shkurtër: “Luftë!” /mesazhi

