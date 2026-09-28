Ben-Gvir kërcënon me ekzekutimin e të burgosurve palestinezë dhe dëbimin e palestinezëve

Ministri izraelit i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, ka publikuar një video ku kërcënon me ekzekutim një të burgosur palestinez dhe ka deklaruar se do të zbatojë dënimin me vdekje për të burgosur të tillë nëse pas zgjedhjeve të ardhshme emërohet ministër i Mbrojtjes.
Në videon e publikuar në rrjetin X, Ben-Gvir shihet duke u përballur me të burgosurin palestinez Hassan Salameh brenda qelisë së tij dhe i thotë: “Dua të të ekzekutoj”.
Në deklaratën që shoqëron videon, Ben-Gvir tha se, nëse merr postin e ministrit të Mbrojtjes, do të sigurojë që të burgosur si Salameh “të dënohen me vdekje”. Ai gjithashtu tha se do të avancojë atë që e quajti “politikë të emigrimit”, duke iu referuar dëbimit të palestinezëve nga Gaza dhe Bregu Perëndimor i pushtuar.
Hassan Salameh mbahet nga autoritetet izraelite që nga viti 1996 dhe po vuan disa dënime të përjetshme pas dënimeve për përfshirje në shpërthime vdekjeprurëse gjatë viteve 1990.
Hamasi e ka dënuar kërcënimin për vdekje të bërë nga Ben-Gvir ndaj Salamehut në video. /mesazhi