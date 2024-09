Bentley prodhoi kopjen e fundit: W12 hyn në histori!

Ishte një ditë e veçantë në fabrikën e Bentley pranë Crewe, Angli. Kur përfundoi motori i fundit W12, veturat u mbyllën dhe të gjithë punëtorët së bashku me menaxhmentin e kompanisë shkuan në drekë.

Mekanikët që punojnë në prodhimin e motorit morën një piston simbolik të motorit si kujtim i 21 viteve të prodhimit.

“Ne duhet të jemi krenarë për këtë motor, ai e solli Bentley në një pozicion udhëheqës në botë”, tha Andreas Lehe, anëtar i menaxhimit të kompanisë.

Kur motori W12 u prezantua në 2003, ai arriti sukses në mbarë botën. Ai përbëhej nga dy motorë V6 me kënd të ngushtë të ndërtuar me dorë me një bosht me gunga të përbashkët. Ishte e mundur të nxirreshin rreth 550 kuaj/fuqi prej saj dhe punëtorëve iu deshën rreth shtatë orë për të mbledhur rreth 2600 pjesë në një orkestër të përsosur melodioze. Me kalimin e kohës, fuqia u rrit dhe modelet e pajisura me këtë motor janë Continental GT, Flying Spur dhe Bentayga SUV.

Shoferi finlandez i garës Juha Kankkunen tregoi se sa i shpejtë është W12, ndër të tjera, kur theu rekordin botëror në akull me Bentley GTC Supersports në dimrin e 2011.

Juha arriti të përshpejtojë deri në 331 km/h në Gjirin e ngrirë të Bothnisë. Tani koha e ka kapur këtë motor tashmë klasik. Bentley ka një motor të ri për modelet e saj të ardhshme.

Është një motor V8 si pjesë e një sistemi hibrid. Duhet të jetë edhe më i fuqishëm se W12 i përmendur tani dhe në pension.