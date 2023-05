Beograd – Mijëra njerëz marshojnë në heshtje kundër dhunës – VIDEO

Mijëra njerëz, 50 000 sipas organizatorëve, dolën në rrugët e Beogradit të hënën në një demonstratë të madhe të organizuar pas masakrave të javës së kaluar dhe “kundër dhunës”.

Një marshim paqësor kaloi nga parlamenti në selinë e qeverisë, në zemër të Beogradit, në një heshtje absolute, e thyer në një moment vetëm nga duartrokitjet e shkurtra.

Ndër kërkesat e manifestantëve ishte pezullimi i botimeve nga tabloidet proqeveritare dhe televizionet private të akuzuara për nxitje të dhunës.

Thousands gathered in Serbian capital Belgrade to protest last week’s armed attacks that killed 17 people and demand tighter security measures pic.twitter.com/0W6rLsaiTD

