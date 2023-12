Beograd, studentët bllokojnë për 24 orë një nga rrugët kryesore të qytetit

Studentë të shumtë dhe nxënës të shkollave të mesme kanë nisur sot një bllokadë 24 orëshe të një prej rrugëve kryesore të Beogradit, raporton Anadolu.

Studentët kanë bllokuar rrugën para Ministrisë së Administratës Shtetërore dhe Vetëqeverisjes Lokale, ku kanë ngritur çadra dhe kanë përgatitur ushqime në rrugë.

Makinat e policisë shihen në të dy skajet e rrugës së bllokuar.

Protestat dhe bllokadat janë pjesë e shprehjes së pakënaqësive që filluan pas zgjedhjeve parlamentare dhe lokale në Serbi.

🇷🇸 Liberal Serbian students have set up tents on Belgrade’s main streets, initiating a 24-hour blockade.

The students are protesting against the alleged widespread irregularities in Serbia’s recent election, in which President Vucic’s SNS party won a majority. pic.twitter.com/Ri1azeZ7yQ

— kos_data (@kos_data) December 29, 2023