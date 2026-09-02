Berisha drejt SHBA-së, një udhëtim që nuk i duhet askujt veç tij

Perëndimi i pakthyeshëm i një politikani me zero kauzë dhe rënë në parazitizëm ekstrem
Pesë vjet pasi u shpall “non grata” nga administrata amerikane, Berisha pret të udhëtojë drejt SHBA-së, duke përjetuar kështu një delir nga një fitorja e një beteje politike, por që e cila nuk i duhet askujt veç atij, familjes së tij dhe një grushti militantësh që vijojnë të adhurojnë.
Ai ka marrë tashmë një vizë amerikane, ku pritet të ketë një Foltore në Teksas e Nju Jork, si dhe një pjesëmarrjë në një konvrentë republikane, siç dhe i ka bërë me dijë publikut dhe medias.
E megjithatë, ai është nën një perëndim të thellë politik, ku pothuajse shanset për t’u rikthyer në pushtet janë zero. Ai dhe PD-ja janë në ditët më të errëta të një diskretitimi dhe çfaktorizimi politik, edhe nga fakti se protestat anti-Rama kanë përfshirë dhe emrin e tij.
PD dhe Berisha vijojnëme akuzët tashmë parazite ndaj qeverisë dhe Ramës si kryeministër, pa guxuar të prekin çështjen më të mprehtë që po kalon Shqipëria, pushtimin e heshtur izraelit. Pra, një forcë politike dhe një politikan pa asnjë kauzë, ku thjesht konsumon në pleqëri veset në rini, ato që ju shfaqën në karakterin e mbrapshtë politik. /tesheshi