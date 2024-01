Berlin: Kolona masive e automjeteve proteston duke dënuar sulmet e Izraelit në Gaza

Mijëra protestues u mblodhën në zemër të Berlinit të dielën për të denoncuar sulmet e Izraelit në Rripin e Gazës.

Demonstruesit mbushën rrugën e 17 Qershorit me një autokolonë makinash që përshkoi qytetin, duke tërhequr vëmendjen për mizoritë që po ndodhin në Gaza.

Në rrugën e mirënjohur, që ndodhet midis Portës historike të Brandenburgut dhe Kolonës së Fitores, demonstruesit u mblodhën me automjetet e tyre të mbuluara me simbole.

Ata i mbanin automjetet e tyre me flamuj palestinezë, poster të fëmijëve të vrarë në sulmet e Izraelit dhe tabela që shkruanin “Mbroni Gazën”, “Kjo nuk është luftë, është gjenocid” dhe “Ndalo gjenocidin”.

Më vonë, protestuesit me autokolonë kaluan nëpër zonat qendrore të qytetit, duke i rënë borive përgjatë rrugës për të protestuar ndaj vrasjeve izraelite në Gaza.

Policia e Berlinit mori masa të gjera sigurie, duke ndaluar qarkullimin në zonat ku kalonte autokolona.

⚡️A vehicle march in the German capital, Berlin, in support of Palestine and to demand an end to the #Israeli aggression on the #Gaza Strip. pic.twitter.com/OXJtFRo48f

— lyndsey (@lyndsey02857009) January 7, 2024