Berlini paralajmëron mbështetësit e regjimit të Asadit që të mos përpiqen të arratisen në Gjermani

Çdokush i përfshirë në krimet e luftës dhe shkeljet e të drejtave të njeriut të regjimit të Bashar Asadit do të arrestohet dhe ndiqet penalisht nëse tenton të arratiset në Gjermani, tha qeveria sot, transmeton Anadolu.

Ministrja e Jashtme Annalena Baerbock i tha gazetës së përjavshme “Bild am Sonntag” se autoritetet gjermane nuk do të lejojnë operativët e regjimit të Asadit të kërkojnë strehim në Gjermani.

“Nëse ndonjë nga torturuesit e Asadit po mendon të arratiset në Gjermani tani, unë mund të them vetëm qartë: Ne do t’u kërkojmë llogari të gjithë pasardhësve të regjimit për krimet e tyre të tmerrshme, me fuqinë e plotë të ligjit”, tha ajo.

“Është veçanërisht e rëndësishme që autoritetet ndërkombëtare të sigurisë dhe shërbimet e inteligjencës të punojnë së bashku sa më afër që të jetë e mundur tani”, shtoi ajo.

Ministrja e Brendshme Nancy Faeser e përforcoi këtë qëndrim, duke nënvizuar kontrollet më të rrepta kufitare të Gjermanisë dhe duke theksuar historikun e vendit në ndjekjen penale të krimeve të luftës në Siri.

“Ne jemi jashtëzakonisht vigjilentë. Nëse pasardhësit e regjimit terrorist të Asadit përpiqen të ikin në Gjermani, ata duhet ta dinë se vështirë se ndonjë vend tjetër i ndjek krimet e tyre aq ashpër sa Gjermania. Kjo duhet t’i pengojë ata të guxojnë të provojnë”, tha ajo.

Diktatori Bashar Assad, i cili sundoi Sirinë me një grusht të hekurt për gati 25 vjet, u arratis në Rusi më 8 dhjetor pasi grupet kundër regjimit morën kontrollin e Damaskut.

Marrja e kryeqytetit erdhi pasi luftëtarët e grupit Hayat Tahrir al-Sham (HTS) morën nën kontroll qytetet kryesore në gjithë vendin në një ofensivë të shpejtë që zgjati më pak se dy javë.

Pas përmbysjes së regjimit, shumica e zyrtarëve të qeverisë, punonjësve të shërbimeve sekrete dhe rojeve të burgut u fshehën, ndërsa disa prej tyre kërkonin të iknin në vendet fqinje ose në Evropën Perëndimore me shpresën për t’iu shmangur ndjekjes penale.