Bernie Sanders bën thirrje për “ar’mëpushim të menjëhershëm” në fjalimin e Konventës Demokratike

Ligjvënësi përparimtar amerikan mori duartrokitje dhe brohoritje nga audienca ndërsa foli shkurtimisht për luftën në Gaza gjatë një fjalimi në Konventën Kombëtare Demokratike në Çikago.

“Ne duhet t’i japim fund kësaj lufte të tmerrshme në Gaza,” tha Sanders në natën e dytë të kongresit.

“Sillni pengjet në shtëpi dhe kërkoni një armëpushim të menjëhershëm,” shtoi ai.

“We must end this war in Gaza. Bring home the hostages and demand an immediate ceasefire.”

