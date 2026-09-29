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Bernie Sanders kërkon ndalimin e ndihmës ushtarake amerikane për Izraelin

Bernie Sanders

Senatori amerikan Bernie Sanders ka kërkuar ndalimin e ndihmës ushtarake të SHBA-së për Izraelin, pas vendimit të Komitetit Qendror të Zgjedhjeve në Izrael për të përjashtuar dy lista kryesore arabe nga zgjedhjet e 27 tetorit. Vendimi ende mund të shqyrtohet nga Gjykata e Lartë.

Sanders tha se vendimi rrezikon të lërë qytetarët palestinezë të Izraelit pa përfaqësuesit e tyre kryesorë në Knesset. Ai kritikoi qeverinë e Benjamin Netanyahut dhe bëri thirrje publikisht: “Jo më ndihmë ushtarake amerikane për Izraelin.” /mesazhi

 

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