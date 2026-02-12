“Besimtarët kishin leje për namaz”: Policia e Australisë kërkon falje pas largimit me forcë të myslimanëve gjatë faljes

Policia australiane pranoi sot se besimtarët myslimanë kishin leje për të falur namazin, ndërsa autoritetet po përballen me reagime të ashpra lidhur me largimin e tyre me forcë gjatë protestave kundër vizitës së presidentit izraelit Isaac Herzog në vend, transmeton Anadolu.
Policia e Uellsit të Ri Jugor (NSW) konfirmoi se besimtarëve u ishte thënë se mund të vazhdonin faljen, tha Korporata Australiane e Transmetimeve (ABC).
“Policia e NSW-së tani është në dijeni se një zyrtar i lartë policie kishte lejuar një grup protestuesish myslimanë të vazhdonin faljen në Sheshin e Bashkisë të hënën në mbrëmje”, tha një zëdhënës.
Mijëra protestues dolën në rrugë kundër vizitës së presidentit izraelit Isaac Herzog në Australi, gjë që çoi në përplasje me policinë në disa lokacione.
“Zyrtari i lartë po përpiqej ta përcillte atë mesazh te oficerët e tjerë që po zbatonin një urdhër për largim, gjatë një situate të zhurmshme, dinamike dhe që zhvillohej me shpejtësi”, shtoi zëdhënësi.
Pamje të shpërndara në rrjetet sociale treguan policinë duke larguar me forcë besimtarët myslimanë dhe duke i tërhequr ata ndërsa po falnin namazin gjatë protestës.
Komisari i Policisë së NSW-së, Mal Lanyon, tha se “kërkon falje për çdo ofendim të shkaktuar nga ndërhyrja në atë proces fetar”, duke theksuar se veprimi i policisë nuk kishte në shënjestër asnjë fe.
Sekretari i Shoqatës Myslimane Libaneze, Gamel Kheir, kërkoi që “komisari dhe kryeministri i NSW-së (Chris Minns) të bëjnë një kërkimfalje publike në mediat kryesore, në të njëjtën mënyrë”.
Ligjvënësja e pavarur Allegra Spender tha se nevojitet një hetim i pavarur mbi reagimin e policisë gjatë protestës për të “rikthyer besimin e publikut”.
Minns e ka mbrojtur qëndrimin e policisë, duke thënë se protestat në fjalë “përbëjnë rrezik për kohezionin shoqëror”.
Incidenti shkaktoi dënim të gjerë, përfshirë nga Këshilli Kombëtar i Imamëve të Australisë, i cili veprimet e policisë i cilësoi si “tronditëse, thellësisht shqetësuese dhe plotësisht të papranueshme”.
I dërguari i posaçëm i Australisë për Islamofobinë, Aftab Malik, ka kërkuar hetim mbi përdorimin e forcës nga policia dhe i ka bërë thirrje Minnsit të kërkojë falje publike ndaj komunitetit mysliman.
Një komision i posaçëm hetimor i Këshillit të të Drejtave të Njeriut i OKB-së për luftën në Rripin e Gazës deklaroi vitin e kaluar se Izraeli po kryente gjenocid dhe përmendi deklaratat e Herzogut si dëshmi të qëllimit gjenocidal.
Izraeli nisi ofensivën e tij ushtarake në Gaza në tetor 2023. Që atëherë, më shumë se 72.000 palestinezë janë vrarë dhe mbi 171.000 janë plagosur, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, ndërsa 90 për qind e infrastrukturës së Gazës është shkatërruar.