Biden konfirmon “gatishmërinë e Iz’raelit për të ecur përpara” me propozimin e ar’mëpushimit

Shtëpia e Bardhë ka bërë të ditur se presidenti i SHBA-së, Joe Biden, ka konfirmuar “gatishmërinë e Izraelit për të ecur përpara” me një propozim armëpushimi të paraqitur për Hamasin javën e kaluar gjatë një telefonate me Emirin e Katarit, Tamim bin Hamad al-Thani, transmeton Anadolu.

Shtëpia e Bardhë njoftoi se gjatë bisedës së tyre presidenti Biden “konfirmoi se marrëveshja gjithëpërfshirëse e armëpushimit dhe lirimit të pengjeve tani në tryezë ofron një udhërrëfyes konkret për t’i dhënë fund krizës në Gaza”.

“Presidenti konfirmoi gatishmërinë e Izraelit për të ecur përpara me kushtet që i janë ofruar tani Hamasit. Presidenti theksoi se kjo është mundësia më e mirë e mundshme për një marrëveshje dhe se refuzimi i vazhdueshëm i Hamasit për të liruar pengjet vetëm se do ta zgjaste konfliktin dhe do ta mohonte lehtësimin për popullin e Gazës”, tha Shtëpia e Bardhë.

Më tej, theksohet se Biden konfirmoi se SHBA-ja, së bashku me Egjiptin dhe Katarin, do të punojnë për të siguruar zbatimin e plotë të të gjithë marrëveshjes. Biden po ashtu kërkoi nga al-Thani të përdorë të gjitha masat e duhura për të siguruar pranimin e marrëveshjes nga Hamasi dhe pohoi se “Hamasi tani është pengesa e vetme për një armëpushim të plotë dhe lehtësim për popullin e Gazës”.

Plani iu paraqit Hamasit të enjten mbrëma. Më herët, Shtëpia e Bardhë tha se ishte në “pritje” të përgjigjes zyrtare nga grupi palestinez.

Hamasi, nga ana e tij, tha se do t’i “përgjigjet pozitivisht çdo propozimi që përfshin një armëpushim të përhershëm, një tërheqje të plotë nga Rripi i Gazës, përpjekjeve për rindërtim, kthimit të të zhvendosurve dhe përfundimit të një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse të shkëmbimit të pengjeve”.

Propozimi, siç u parashtrua nga Biden të premten e kaluar, parashikon një marrëveshje të përbërë nga tre faza, që do të përfundonte me një proces shumëvjeçar për rindërtimin e enklavës bregdetare të dëmtuar rëndë, si dhe kthimin e të gjitha pengjeve, të gjallë dhe të vdekur, të mbajtur në Gaza.

Faza e parë do të fillonte me një armëpushim 6-javor gjatë të cilit do të lirohej raundi i parë i pengjeve të mbajtura në Gaza, duke përfshirë gra, të moshuar dhe të plagosur, në këmbim të lirimit të asaj që Biden tha se do të ishte “qindra” të të burgosurve palestinezë. Forcat izraelite gjithashtu do të tërhiqen nga ato që një zyrtar i lartë i administratës Biden i quajti “zona me popullsi të dendur”.

Eshtrat e disa prej pengjeve që kanë vdekur gjithashtu do të kthehen dhe civilët palestinezë do të lejohen të kthehen në shtëpitë dhe lagjet e tyre në të gjithë Rripin e Gazës, duke përfshirë në veri, ku Izraeli ka zbatuar kufizime gjithëpërfshirëse. Sipas presidentit amerikan, dërgesat e ndihmave humanitare gjithashtu do të rriten në mënyrë dramatike për të arritur në 600 kamionë në ditë.

Negociatorët do të përpiqen të adresojnë çështjet e pazgjidhura gjatë fazës së parë 6-javore, duke përfshirë raportin e të burgosurve palestinezë që do të lirohen në këmbim të lirimit të pengjeve izraelitë. Propozimi përfshin fjalët që lejojnë zgjatjen e armëpushimit përpara se të fillojë faza e dytë për sa kohë që bisedimet vazhdojnë.

Raporti i shkëmbimit të të burgosurve është një çështje kritike, sepse në fazën e dytë do të lirohen të gjitha pengjet e gjallë, duke përfshirë të gjithë personelin ushtarak izraelit mashkull. Forcat izraelite gjithashtu do të tërhiqen plotësisht nga Gaza.

Faza përfundimtare përfshin fillimin e rindërtimit të Gazës, i cili vlerësohet të zgjasë deri në pesë vjet.