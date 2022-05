Biden njofton paketën e re të ndihmës për sigurinë për Ukrainën

Megjithatë, presidenti amerikan theksoi se administrata e tij “ka shteruar pothuajse fondet që mund të përdoren për të dërguar ndihmë sigurie përmes autoriteteve për Ukrainën”.

Ai i bëri thirrje Kongresit që “të sigurojë shpejt fondet e kërkuara për të forcuar Ukrainën në fushën e betejës dhe në tryezën e negociatave”.

Që nga fillimi i luftës, SHBA-ja ka premtuar ose ka dorëzuar tashmë në Ukrainë armë dhe municione me vlerë më shumë se 3,7 miliardë dollarë.

“Mbështetja e SHBA-së, së bashku me kontributet e aleatëve dhe partnerëve tanë, ka qenë shumë e rëndësishme për të ndihmuar Ukrainën për të fituar betejën kundër Rusisë”, tha Biden. /atsh

Today, the U.S. is continuing our strong support for the brave people of Ukraine as they defend their country. I am announcing another package of security assistance that will provide additional artillery munitions, radars, and other equipment to Ukraine. https://t.co/lpvJbFF9Q3

— President Biden (@POTUS) May 6, 2022