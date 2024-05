Ish-zv/shefi i Mossad-it: Izraeli është në fund të humbjes së Gazas

Anëtari i parlamentit izraelit dhe ish-zv/shefi i Mossad-it, Ram Ben-Barak, ka deklaruar se lufta e vazhdueshme në Gaza është “e kotë”, duke pohuar se Izraeli është në fund të humbjes dhe po përballet me kolapsin ekonomik, transmeton Anadolu.

Ben-Barak për radion publike izraelite tha se kësaj lufte i mungon një objektiv i qartë dhe është e qartë se “po e humbim pa mëdyshje atë”.

“Ne jemi të detyruar të përfshihemi në luftime në të njëjtat zona dhe të përfundojmë duke humbur më shumë ushtarë. Ne po përballemi gjithashtu me pengesa në skenën ndërkombëtare, me marrëdhëniet tona me SHBA-në duke u përkeqësuar ndjeshëm dhe me ekonominë izraelite në rënie”, tha Ben-Barak, duke shtuar më tej “më tregoni një gjë në të cilën kemi pasur sukses”.

Çdo ditë, fraksionet palestineze raportojnë vrasjen dhe plagosjen e ushtarëve izraelitë së bashku me shkatërrimin e automjeteve ushtarake duke shpërndarë shpesh videoklipe që dokumentojnë operacionet e tyre.

Në nivel lokal, autoritetet izraelite përballen me akuza për fshehjen e një numri më të madh viktimash dhe lëndimesh brenda radhëve të ushtrisë.

Brigadat Al-Qassam, krahu ushtarak i lëvizjes Hamas, sot tha se vranë 15 ushtarë izraelitë në lindje të qytetit Rafah në Rripin e Gazës jugore.

Dje, ata gjithashtu deklaruan se gjatë 10 ditëve të fundit, ata shënjestruan 100 automjete të ndryshme ushtarake izraelite në të gjitha frontet e konfliktit.

Izraeli vazhdon ofensivën brutale në Rripin e Gazës pavarësisht një rezolute të Këshillit të Sigurimit të OKB-së që kërkonte një armëpushim të menjëhershëm në enklavë.

Të paktën 35.400 palestinezë janë vrarë që atëherë, shumica dërrmuese e të cilëve kanë qenë gra dhe fëmijë, si dhe mbi 79.300 të tjerë janë plagosur që nga tetori i kaluar pas një sulmi të Hamasit.

Më shumë se shtatë muaj pas luftës izraelite, zona të gjera të Gazës janë kthyer në gërmadha mes një bllokade gjymtuese të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve.

Izraeli akuzohet për “gjenocid” në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, e cila ka urdhëruar Tel Avivin të sigurojë që forcat e tij të mos kryejnë akte të gjenocidit dhe të marrë masa për të garantuar ofrimin e ndihmës humanitare për civilët në Gaza.