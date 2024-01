Biden: Nuk mendoj se kemi nevojë për një luftë më të gjerë në Lindjen e Mesme

Presidenti i SHBA-së, Joe Biden, ka deklaruar se ai nuk po kërkon të zgjerojë konfliktin në Lindjen e Mesme derisa përgatitet t’i përgjigjet një sulmi me dron që vrau tre trupa amerikane në Jordani, transmeton Anadolu.

“Nuk mendoj se ne kemi nevojë për një luftë më të gjerë në Lindjen e Mesme. Kjo nuk është ajo që unë po kërkoj”, u tha Biden gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë derisa po përgatitej të nisej për disa ngjarje të fushatës në shtetin Florida.

Sulmi me dron i të dielës vrau tre trupa amerikane dhe plagosi të paktën 34 të tjerë në Kullën 22, një instalim ushtarak në Jordani afër kufijve me Sirinë dhe Irakun. Një grup ombrellë i milicive të mbështetur nga Irani që e quajnë veten ‘Rezistenca Islamike’ në Irak ka marrë përgjegjësinë e sulmit.

Grupi ka kryer sulme me dronë dhe raketa ndaj forcave amerikane në rajon prej muajsh në mes të luftës së vazhdueshme të Izraelit kundër Rripit të Gazës së rrethuar.

Biden është zotuar se do të hakmerret dhe po mbështet përgjigjet e mundshme. Është e paqartë se çfarë forme do të marrë hakmarrja e SHBA-së, por Shtëpia e Bardhë nuk pranoi të përjashtojë sulmet ndaj Iranit, duke theksuar se nuk do të “telegrafonte grushte”.

Në një përgjigje të një pyetje, Biden tha se ai e konsideron Iranin përgjegjës për sulmin e të dielës “në kuptimin se ata po furnizojnë me armë njerëzit që e bënë atë”.