Bilanci i luftës në Gaza rritet në 62,686 viktima

Ministria e Shëndetësisë në Gaza ka bërë të ditur se që nga tetori i vitit 2023, sulmet izraelite kanë vrarë të paktën 62,686 palestinezë dhe kanë plagosur 157,951 të tjerë.
Vetëm në 24 orët e fundit, në spitalet e Rripit të Gazës janë sjellë 64 trupa të pajetë dhe 278 të plagosur nga bombardimet dhe sulmet ajrore.
Sipas burimeve spitalore, mes viktimave të fundit janë edhe 19 persona të vrarë ndërsa kërkonin ndihmë ushqimore, si dhe 123 të plagosur gjatë shpërndarjes së ndihmave.
Kjo e çon në 2,095 numrin e palestinezëve të vrarë nga zjarri izraelit gjatë përpjekjes për të marrë ndihma që prej krijimit të agjencisë së diskutueshme GHF, në fund të majit. Ndërkohë, mbi 15,431 persona janë plagosur në këto incidente.
Organizatat ndërkombëtare paralajmërojnë se situata humanitare në Gaza po përkeqësohet me shpejtësi, ndërsa uria, mungesa e ilaçeve dhe bombardimet e pandalshme po e zhysin popullsinë civile në një krizë të paprecedentë. /mesazhi