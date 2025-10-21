Bin Salman informon kabinetin për situatën në Gaza pas bisedës me Macronin

Princi i kurorës i Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman, informoi kabinetin qeveritar për zhvillimet në Rripin e Gazës, pas një bisede telefonike me presidentin francez Emmanuel Macron.
Ai theksoi nevojën urgjente për t’i dhënë fund vuajtjeve humanitare të popullit palestinez, për një tërheqje të plotë izraelite dhe për hapa konkretë drejt paqes bazuar në zgjidhjen me dy shtete.
Kabineti saudit rikonfirmoi mbështetjen për përpjekjet rajonale dhe ndërkombëtare që synojnë sigurinë dhe paqen globale, si dhe përshëndeti marrëveshjen e armëpushimit midis Pakistanit dhe Afganistanit.
Ministri i Informacionit, Salman bin Youssef Al-Dosari, tha se kabineti shqyrtoi përparimin e disa programeve zhvillimore që synojnë përmirësimin e shërbimeve dhe rritjen e qëndrueshme ekonomike.
Këshilli gjithashtu mirëpriti projektin “King Salman Gate” në Mekë, i cili pritet të përmirësojë ndjeshëm infrastrukturën për vizitorët e Xhamisë së Madhe, dhe vlerësoi suksesin e Ekspozitës Ndërkombëtare të Hekurudhave të Arabisë Saudite, ku u nënshkruan mbi 50 marrëveshje me pjesëmarrjen e 22 vendeve. /mesazhi