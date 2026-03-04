Ballina Kuzhinë Birjam Peshkopie – Shije Unike Nga Sofra Shqiptare

Birjami është një gatim i hershëm tradicional shqiptar, ku zona në të cilën përgatitja e tij është e kudo gjendur është Peshkopia.

Receta e tij është trashëguar brez pas brezi nga gjyshet dhe nënat e kësaj zone, të cilat në raste të veçanta gëzimesh familjare apo në tryeza miqsh e mysafirësh përgatisnin përherë këtë tavë fantastike në shenjë mikpritjeje.

Përgatitja e Birjamit është e thjeshtë dhe përbërësit e kësaj tave janë të pakët por të plotë. Mish qengji apo viçi, oriz, vaj ulliri dhe qepë të njoma.

Një shije fantastike sidomos tani në ditët e ftohta të dimrit. Birjami shoqërohet në mënyrë fantastike me turshi të ndryshme, speca me gjizë, sallata të stinës, djathra të ndryshëm etj.

Përbërësit

(Përbërësit e kësaj recete janë për 4 – 5 persona)

  • Gjysmë kile mish viçi ose qengji i ndarë në thela
  • 3-4 qepë të njoma (vetëm pjesa e bardhë)
  • 4 lugë gjelle vaj ulliri
  • Dy filxhanë çaji me oriz
  • 6 filxhanë çaji lëng mishi
  • Kripë
  • Nenexhik

Përgatitja

  1. Si fillim kujdesemi që mishin ta thajmë nga lëngjet.
  2. Më pas, në një tenxhere skuqim me pak vaj ulliri thelat e mishit nga të dyja anët, më pas hedhim kripë dhe ujë dhe e lëmë të zjejë.
  3. Lëngu i mishit do të na duhet për gatimin e tavës.
  4. Ndërkohë parangrohim furrën.
  5. Grijmë hollë qepët dhe i vendosim në një tavë bashkë me vaj ulliri. I fusim në furrë dhe i kavërdisim herë pas here derisa volumi i tyre të bjerë dhe të zverdhen.
  6. Më pas, shtohet orizi në mënyrë të njëtrajtshme në të gjithë tavën.
  7. Shtohet lëngu i mishit (në raportin një filxhan çaji oriz me tre filxhan çaji me lëng mishi).
  8. Vendosen thelat e mishit me rregull në të gjithë tavën dhe hidhet nenexhik i grirë hollë nëse është i freskët.
  9. Futeni në furrë dhe piqeni derisa orizi të jetë bërë pilaf i shkrifët.
  10. Serviret i ngrohtë dhe shoqërohet në mënyrë të shkëlqyer me të gjitha zahiretë shqiptare.

