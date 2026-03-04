Birjam Peshkopie – Shije Unike Nga Sofra Shqiptare

Birjami është një gatim i hershëm tradicional shqiptar, ku zona në të cilën përgatitja e tij është e kudo gjendur është Peshkopia.
Receta e tij është trashëguar brez pas brezi nga gjyshet dhe nënat e kësaj zone, të cilat në raste të veçanta gëzimesh familjare apo në tryeza miqsh e mysafirësh përgatisnin përherë këtë tavë fantastike në shenjë mikpritjeje.
Përgatitja e Birjamit është e thjeshtë dhe përbërësit e kësaj tave janë të pakët por të plotë. Mish qengji apo viçi, oriz, vaj ulliri dhe qepë të njoma.
Një shije fantastike sidomos tani në ditët e ftohta të dimrit. Birjami shoqërohet në mënyrë fantastike me turshi të ndryshme, speca me gjizë, sallata të stinës, djathra të ndryshëm etj.
Përbërësit
(Përbërësit e kësaj recete janë për 4 – 5 persona)
- Gjysmë kile mish viçi ose qengji i ndarë në thela
- 3-4 qepë të njoma (vetëm pjesa e bardhë)
- 4 lugë gjelle vaj ulliri
- Dy filxhanë çaji me oriz
- 6 filxhanë çaji lëng mishi
- Kripë
- Nenexhik
Përgatitja
- Si fillim kujdesemi që mishin ta thajmë nga lëngjet.
- Më pas, në një tenxhere skuqim me pak vaj ulliri thelat e mishit nga të dyja anët, më pas hedhim kripë dhe ujë dhe e lëmë të zjejë.
- Lëngu i mishit do të na duhet për gatimin e tavës.
- Ndërkohë parangrohim furrën.
- Grijmë hollë qepët dhe i vendosim në një tavë bashkë me vaj ulliri. I fusim në furrë dhe i kavërdisim herë pas here derisa volumi i tyre të bjerë dhe të zverdhen.
- Më pas, shtohet orizi në mënyrë të njëtrajtshme në të gjithë tavën.
- Shtohet lëngu i mishit (në raportin një filxhan çaji oriz me tre filxhan çaji me lëng mishi).
- Vendosen thelat e mishit me rregull në të gjithë tavën dhe hidhet nenexhik i grirë hollë nëse është i freskët.
- Futeni në furrë dhe piqeni derisa orizi të jetë bërë pilaf i shkrifët.
- Serviret i ngrohtë dhe shoqërohet në mënyrë të shkëlqyer me të gjitha zahiretë shqiptare.