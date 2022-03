“Bjellorusia po punon me Turqinë për organizimin e takimit Putin-Zelensky”

Presidenti bjellorus, Lukashenko tha se po punon me homologun e tij turk Erdoğan në përpjekje për të organizuar një takim midis liderëve të Rusisë dhe Ukrainës

Presidenti i Bjellorusisë, Aleksandër Lukashenko tha se po punon me homologun e tij turk në përpjekje për të organizuar një takim midis liderëve të Rusisë dhe Ukrainës ndërsa lufta midis Moskës dhe Kievit hyri në ditën e saj të gjashtë, raporton Anadolu Agency (AA).

Duke folur pas një takimi të Këshillit të Sigurimit, Lukashenko foli për bisedimet e para që u zhvilluan së fundmi midis delegacioneve nga Rusia dhe Ukraina, të cilat përfunduan pa ndonjë përparim.

Ai tha se presidenti rus Vladimir Putin dhe ai ukrainas Volodymyr Zelensky duhet të vlerësohen për miratimin e bisedimeve midis delegacioneve.

Duke kujtuar bisedën e tij telefonike me presidentin turk Recep Tayyip Erdoğan, Lukashenko vuri në dukje miqësinë e liderit turk me Putinin dhe Zelenskyn.

Ai përmendi gjithashtu përpjekjet e Erdoğan-it për t’i bashkuar të dy udhëheqësit për bisedime.

Duke folur për urdhrin e tij për të forcuar kufijtë jugorë të vendit, Lukashenko tha se ata do ta bëjnë këtë me ushtrinë bjelloruse, jo me Rusinë.

Ai vazhdoi duke thënë se kanë mbyllur kufijtë e vendit me Poloninë dhe Lituaninë për shkak të përforcimeve ushtarake të dy vendeve në kufijtë perëndimorë të Bjellorusisë. /aa