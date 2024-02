Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken, ka mbërritur në Shqipëri.

Avioni i tij ateroi në Aeroportin e Rinasit, ku pas pak do të pritet nga kryediplomati shqiptar, Igli Hasani.

Blinken po ashtu do të takohet me presidentin Bajram Begaj, kryeministrin Edi Rama si dhe do të mbajë një konferencë të përbashkët për shtyp me kreun e qeverisë.