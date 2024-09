Bllokohet Iz’raeli: ‘Dilni në rrugë dhe mbyllni vendin’ thonë protestuesit- VIDEO

Forumi i Familjeve të Pengjeve, i cili përfaqëson të afërmit e disa prej atyre që mbahen në Gaza, tha se vdekja e gjashtë pengjeve është rezultat i drejtpërdrejtë i dështimit të Netanyahut për të siguruar një marrëveshje për të ndalur luftimet dhe për të sjellë të dashurit e tyre në shtëpi.

Gil Dickmann – kushëriri i Carmel Gat, trupi i të cilit ishte në mesin e atyre që u kthyen – u kërkoi izraelitëve të ushtronin presion mbi qeverinë në një postim në platformën e mediave sociale X.

“Dilni në rrugë dhe mbyllni vendin derisa të kthehen të gjithë. Ata ende mund të shpëtohen”, shkroi Dickmann.

With protest just starting already tens of thousands are on the streets in Tel Aviv. Tens of thousands more are in Haifa, Jerusalem, and towns and cities all across Israel calling for a deal and the government to resign.

pic.twitter.com/BNqVEBlGAq

— Etan Nechin (@Etanetan23) September 1, 2024