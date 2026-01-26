Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Blloku më i madh politik në Irak nominon Nouri al-Malikin për postin...

Blloku më i madh politik në Irak nominon Nouri al-Malikin për postin e kryeministrit

Maliki, a senior figure in the Dawa Party, previously served two terms as Iraq's prime minister from 2006 to 2014. / AP

Blloku më i madh politik në Irak, i njohur si Korniza e Koordinimit, ka nominuar ish-kryeministrin Nouri al-Maliki si kandidat për postin e kryeministrit të vendit.

Në një deklaratë zyrtare, Korniza e Koordinimit tha se Maliki u përzgjodh “bazuar në përvojën e tij politike dhe administrative, si dhe rolin e tij në menaxhimin e shtetit”.

Nouri al-Maliki ka shërbyer më parë si kryeministër i Irakut dhe mbetet një figurë me ndikim të madh në skenën politike të vendit. Nominimi i tij vjen në një kohë tensionesh politike dhe përpjekjesh për formimin e një qeverie të qëndrueshme.

Procesi i mëtejshëm për emërimin e kryeministrit pritet të vazhdojë në institucionet përkatëse, sipas procedurave kushtetuese të Irakut. /mesazhi

