Bloomberg: Pse plani i ri i Trump-it për Gazën duket i pamundur të pranohet nga Hamasi

Plani i ri i Presidentit të SHBA-së Donald Trump për t’i dhënë fund luftës në Gazë është në thelb një ultimatum për Hamasin për të liruar pengjet, për të dorëzuar armët dhe për t’u dorëzuar – ose për t’u përballur me forcën e plotë të ushtrisë izraelite me bekimin e qartë të Uashingtonit.
Trump tha se Izraeli do të kishte “mbështetjen e tij të plotë për të përfunduar punën e tij” nëse Hamasi do ta refuzonte ofertën, pasi trupat dhe tanket izraelite tani janë në qendër të Qytetit të Gazës, nga i cili kanë ikur 800,000 palestinezë.
Në këtë kuptim, siç raporton Bloomberg, propozimi është i njohur – dhe është refuzuar vazhdimisht nga Hamasi gjatë luftës.
Izraeli ka thënë për pjesën më të madhe të dy viteve të fundit se lufta mund të përfundojë nesër nëse Hamasi do t’i kthente pengjet, do të çarmatosej dhe do të shkonte në mërgim. Qasja e re gjithashtu nuk bën asnjë propozim të menjëhershëm dhe substancial për krijimin e një shteti palestinez, një qëllim që mbështetet nga shumica e botës.
Plani i Trump-it, i njoftuar në një konferencë të përbashkët për shtyp në Shtëpinë e Bardhë me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, ka disa elementë të rinj, duke përfshirë ofrimin e amnistisë për çdo anëtar të Hamasit që dorëzon armët dhe zotohet të bashkëjetojë.
Ai gjithashtu largohet nga ideja e mëparshme e Trump-it për të shtyrë banorët e Gazës në mërgim, ndërsa premton një rritje të madhe të ndihmës dhe pjesëmarrje globale në rindërtimin e enklavës bregdetare të shkatërruar.
Pyetja kryesore është nëse udhëheqësit e Hamasit ndihen të mundur dhe nën presion të mjaftueshëm për të pranuar më në fund një propozim që e kanë refuzuar prej kohësh?
Ndërmjetësit Egjipti dhe Katari ia kanë dorëzuar propozimin e SHBA-së Hamasit, sipas kanalit televiziv Al Qahera. Organizata ende nuk ka njoftuar nëse do ta pranojë atë apo jo. /tesheshi