BMW do të vazhdojë të prodhojë Z4 sepse njerëzit vazhdojnë ta blejnë atë

BMW ka vendosur të zgjasë prodhimin e modelit Z4 M40i me “kutinë manuale” për tregun amerikan deri në maj 2026, më shumë se sa ishte pritur fillimisht.

Ky vendim vjen pas një rritjeje të papritur prej 13.1% në shitjet e këtij modeli gjatë vitit 2024, e cila lidhet ngushtë me rikthimin e transmisionit manual në gamën amerikane të Z4.

Për BMW-në, ky është një sukses i rëndësishëm, pasi manuali pritet të largohet plotësisht nga linja e prodhimit deri në vitin 2030.

Prodhimi i Z4 M40i me manual do të vazhdojë deri në maj 2026, një periudhë që përkon edhe me përfundimin e prodhimit të Toyota Supra, e cila ndan të njëjtën platformë dhe linjë prodhimi në Austri me Z4.

Ndërsa Toyota ka konfirmuar se do të vijë me një model zëvendësues, BMW nuk ka dhënë ende sinjale për një gjeneratë të re të Z4.

Kjo shtyrje e prodhimit është një lajm i mirë për adhuruesit e makinave sportive me transmision manual, duke u dhënë mundësinë të blejnë një nga modelet e fundit me këtë karakteristikë të rrallë.

Nëse jeni në kërkim të një Z4 manual, koha po shkon drejt fundit dhe tani është momenti ideal për ta marrë atë.