BMW-ja më e lirë, mësohen edhe çmimet

Është një punë e madhe që kompakti ka mbijetuar në maninë e përgjithshme të SUV-ve.

Merrni termin BMW më e lirë me rezervë, sepse marka bavareze nuk është shitur kurrë me çmim të ulët dhe ndoshta nuk do të bëjë, transmeton Telegrafi.

Dhe nuk ka nevojë për këtë, pasi ishte Seria 1 ajo që, që nga fillimi i saj në 2004, ka gjetur rrugën e saj për mbi tre milionë klientë, nga të cilët 80 për qind ishin në Evropë.

Seria e re 1 mbërrin vetëm pesë vjet pas lansimit të gjeneratës së tretë. Mban etiketën F70, por nuk heq dorë nga F40, por me një dizajn unik dhe ndryshim teknologjik.

Kompakti bavarez ruan ende një karakter të theksuar sportiv, tashmë me një nënshkrim të ri të lehtë, pa “unaza të syrit të engjëllit”.

Në pjesën e pasme, fillimisht do të vini re se seria 1 nuk ka më shkronjën “i” në emër.

Seria 1 është rritur në gjatësi me 42 mm, dhe është rritur gjithashtu në lartësi me 15 mm si rezultat i instalimit të rrotave më të mëdha.

Gjerësia dhe distanca midis boshteve mbeten të njëjta si në paraardhësin. Nuk ka risi të mëdha në kabinë për sa i përket hapësirës, ​​por ulëset e reja sportive me opsionin, kontribuojnë në komoditetin.

Lista e opsioneve përfshin imitim lëkure dhe madje edhe Alcantara. Elementet dekorative me ndriçim ambienti janë bërë prej alumini të vërtetë, jo plastike të lirë.

Në përputhje me konkurrencën, “njësia” merr një ekran të lakuar me dy ekrane brenda prej 10.7 inç, si dhe sistemin operativ më të fundit.

Modeli i ri do të bëjë debutimin e tij në treg në tetor. Fillimi do të shënohet nga katër motorë, dy benzinë ​​dhe dy naftë. BMW 120 ka tre cilindra dhe 170 kuaj-fuqi si modeli fillestar, i ndjekur nga M135 me 317 kuaj-fuqi.

Ai më i dobët me benzinë arrin 100 km/h për 7.8 sekonda. Ofrohen edhe dy me naftë të tjerë me 150 dhe 163 kuaj fuqi, ku ky i fundit arrin 100 km/h për 7.9 sekonda.

116i i nivelit fillestar, si dhe 123 xDrive me tërheqje me të gjitha rrotat, do të vijnë më vonë.

Mediat gjermane zbuluan se Seria 1 do të ofrohet për më pak se 33 mijë euro.

BMW 116i duhet të kushtojë 32,900 euro, 120 është 37,900 euro, ndërsa M135 do të jetë 56,200 euro.

Tingëllon shumë, por kini parasysh se Golf 8R është pak më i lirë, ndërsa versioni bazë i dikurshëm i “veturës së popullit” kushton 27,180 euro.