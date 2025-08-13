BMW krijon një ‘përbindësh’ mbi dy rrota, “Titani” i ri duket sikur është nga e ardhmja

Në këtë motoçikletë mezi ka mbetur diçka që i ngjan modelit origjinal. Në zemër të këtij projekti është pasioni për sportet motorike, dizajnin e automjeteve dhe, sigurisht, markën BMW Motorrad.
Një grup i vogël dhe i përkushtuar punonjësish, iu dha mundësia ta përkthenin këtë magjepsje në një motoçikletë krejtësisht unike.
Projekti përfshinte menaxherin Philipp Ludwig, dizajnerin e automjeteve Andreas Martin, dizajneren e ngjyrave dhe grafikës Teresa Stuckenbrock dhe mjeshtrat me përvojë të prototipave Paul Zumerer dhe Thomas Becker.
Rezultati i bashkëpunimit të tyre është BMW R 1300 R “Titan” – një motoçikletë unike me një qasje pa kompromis: agresive, e saktë dhe e orientuar drejt performancës.
Motoçikleta është bazuar në BMW R 1300 R të re, por tiparet e saj të dizajnit janë transferuar në formën e një motoçiklete sprinti.
Linjat e rezervuarit dhe mbulesa janë transferuar në monokokën e garave. Kanali i ajrit i dallueshëm nga modeli i prodhimit theksohet më tej në versionin Titan.
Vizualisht dhe funksionalisht, pesha është zhvendosur ndjeshëm drejt rrotës së përparme – për të siguruar tërheqje maksimale.
Proporcionet e motoçikletës janë projektuar rreth motorit bokser 1300cc. Edhe kur nuk është në lëvizje, Titani nxjerr tension dhe fuqi, si një mace e madhe gati për t’u hedhur.
Grafikët mbresëlënës me sipërfaqe karboni kontrastuese plotësohen nga detaje blu metalike që theksojnë më tej përshtypjen e shpejtësisë.
Mbështetja teknike u ofrua nga partneri i BMW Motorrad, Akrapovich, i cili zhvilloi një sistem të veçantë shkarkimi prej titaniumi.
Dizajni i tij i dyfishtë përfundon nën pjesën e pasme të montuar lart të motoçikletës. Ekziston gjithashtu një njësi e instaluar posaçërisht e oksidit të azotit, e cila mund të aktivizohet me shtypjen e një butoni dhe rrit menjëherë fuqinë e motorit.
Një ndërrues standard përdoret për përshpejtim, ndërsa frenimi i besueshëm i është besuar sistemit Magura HC3.
Një sistem i veçantë pezullimi Wilbers me një pirun të zgjatur të pasmë siguron një qendër më të ulët graviteti dhe transferim maksimal të fuqisë.
Pozicioni i mbështetëseve të këmbëve – i ulët dhe i mbështetur prapa – është projektuar për kontroll optimal gjatë përshpejtimit të fuqishëm, duke rritur më tej karakterin garues të kësaj BMW unike.
“Titani” nuk është thjesht një makinë eksperimentale – është një manifest i fuqisë së papërpunuar, përsosmërisë teknike dhe lirisë së dizajnit.