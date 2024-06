BMW prezantoi një “asistent të automatizuar të ndërrimit të marsheve” në motoçikleta

Me Asistentin e Ri Automated Shift (ASA), BMW Motorrad prezanton një zgjidhje teknike inovative që e bën ngasjen e një motoçiklete më të thjeshtë dhe më komode, krenohet kompania gjermane.

Ata deklarojnë se, në përputhje me moton “Thjeshtoni drejtimin tuaj”, përvoja e drejtimit përmirësohet më tej duke automatizuar tufën dhe kutinë e marsheve, pa sakrifikuar dinamikën e rëndësishme emocionale të ndërrimit.

Asistenti i automatizuar i ndërrimit të marsheve ka, sipas BMW, një dizajn funksional në të cilin dy aktivizues elektromekanikë automatizojnë tufën dhe ndërrimin e marsheve të kutisë së marsheve me gjashtë shpejtësi, që është ndryshimi kryesor në krahasim me asistentin konvencional të ndërrimit të marsheve. Nuk ka nevojë për një dorezë për të operuar me dorë. Nisja, ndalimi dhe manovrimi bëhen të lehta me asistentin e automatizuar të ndërrimit të marsheve.

Drejtimi me asistentin e automatizuar të ndërrimit të marsheve bëhet gjithashtu më i këndshëm falë sekuencave të shpejta të ndërrimit të marsheve të përshtatura me numrin e rrotullimeve dhe ngarkesës dhe ndryshimeve të sakta të marsheve që rezultojnë, pohon BMW Motorrad, duke shtuar se ngarkesa mbi shoferin është zvogëluar, gjë që e bën udhëtimin. edhe më të këndshme.

Në modalitetin e ndërrimit të marsheve ‘M’, ndryshimet e marsheve mund të kryhen ende nga kontrolli i këmbës, duke i lejuar shoferit të zgjedhë momentin për të ndryshuar marshin.

Në modalitetin ‘D’, Asistenti i Automated Shift vjen me të vërtetë në vetvete. Pikat e ndërrimit zgjidhen automatikisht nga njësia e kontrollit të motorit. Në të dy modalitetet, ‘M’ dhe ‘D’, shoferi përfiton nga ndryshimet e marsheve të ekzekutuara në mënyrë perfekte me një ndërprerje të qetë të tërheqjes. Kjo rezulton në përshpejtim efikas të motoçikletës dhe stabilitet të përmirësuar të vozitjes.

Për shembull, kur ndërroni shpejtësinë, kërcitja e fortë që është karakteristike për një kuti ingranazhesh manuale klasike me një tufë manuale reduktohet ndjeshëm, si dhe rreziku i kontaktit të kaskës midis shoferit dhe pasagjerit.

Zhvendosja e shpejtësisë është projektuar gjithashtu që të jetë sa më e qetë që të jetë e mundur, duke reduktuar ndërhyrjen e shasisë. Karakteristikat specifike të funksionit të ndërrimit të marsheve të automatizuara u janë caktuar mënyrave të ndryshme të drejtimit për të siguruar sjellje të përsosur të ndërrimit të marsheve në çdo situatë drejtimi. Në kombinim me kontrollin aktiv të lundrimit ose paralajmërimin e përplasjes përpara, rrjetëzimi i funksioneve sjell gjithashtu të ardhmen e motoçiklizmit, sipas BMW Motorrad.